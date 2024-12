Asus ROG Falchion Ace HFX: caratteristiche e prezzo della tastiera da gaming

Fonte foto: ASUS ROG

Asus ROG ha annunciato il lancio di una nuova tastiera: debutta sul mercato la Asus ROG Falchion Ace HFX. Si tratta di una tastiera gaming analogica cablata con fattore di forma 65% (quindi con dimensioni più compatte rispetto a una tastiera standard, senza tastierino laterale) e una lunghezza di 315 mm.

Asus ROG Falchion Ace HFX: caratteristiche

La nuova ROG Falchion Ace HFX è un modello che va ad arricchire la gamma di accessori per il gaming del brand di ASUS. Si tratta di una tastiera cablata dotata di switch magnetici ROG HFX pre-lubrificati, progettati per oltre 100 milioni di pressioni, e di un polling rate da 8.000 Hz, che permette di ridurre la latenza fino a 0,125 ms.

Per migliorare le prestazioni in alcuni giochi (come gli FPS), è disponibile al modalità Rapid Trigger che permette agli interruttori di ripristinarsi in modo istantaneo, appena vengono rilasciati, andando così a migliorare la precisione dei comandi.

C’è anche la modalità Speed Tap, pensata, in particolare, per migliorare la gestione del movimento tramite le frecce direzionali, soprattutto nei cambi di direzione improvvisi il cui l’utente potrebbe aver premuto la nuova direzione prima ancora di togliere completamente la pressione dal tasto che indicava la direzione precedente.

La Asus ROG Falchion Ace HFX è dotata di cinque strati di ammortizzazione (due realizzati in Poron e tre in silicone) per ridurre vibrazioni e rumore durante la digitazione. Ci sono, inoltre, due porte USB-C, con la possibilità di collegare due diversi computer (ad esempio il fisso e un notebook) passando da un computer all’altro in modo rapido, senza dover cambiare tastiera.

La tastiera è dotata dell’immancabile sistema di illuminazione RGB Aura Sync, disponibile per ogni tasto, e include diversi tasti di scelta rapida, sia per le macro che per la gestione della luminosità e dei vari effetti di luce. Le dimensioni sono pari a 315 x 115 x 35 mm, per un peso di 643 grammi.

La scocca è disponibile esclusivamente nella colorazione nera. La tastiera include una cover protettiva e due coppie di piedini intercambiabili, con la possibilità per l’utente di scegliere tra tre diversi livelli di inclinazione, in modo da adattare la posizione della tastiera alle proprie necessità.

Asus ROG Falchion Ace HFX: prezzo e disponibilità

La nuova Asus ROG Falchion Ace HFX è disponibile da subito e può essere acquistata direttamente dallo store Asus oppure presso uno dei rivenditori autorizzati di prodotti dell’azienda. Il prezzo di listino per il mercato italiano è fissato in 219 euro.