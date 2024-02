Fonte foto: ASUS ROG

Il nuovo Asus ROG Rapture GT-BE98 debutta sul mercato. Si tratta del nuovo router gaming della gamma ROG che viene definito dall’azienda come "il router gaming più veloce di sempre". Tra le specifiche spicca la presenza, per la prima volta su un prodotto di questa categoria, della tecnologia WiFi 7 quad-band. Il router di Asus ROG è già acquistabile in Italia, ma il prezzo è davvero per pochi.

Asus ROG Rapture GT-BE98: caratteristiche tecniche

Il nuovo Asus ROG Rapture GT-BE98 è un router di fascia altissima, pensato per soddisfare le esigenze dei videogiocatori (come da tradizione dei prodotti Asus ROG) alla ricerca di una connessione veloce e stabile. Come sottolineato in apertura, la possibilità di utilizzare la tecnologia WiFi 7 rappresenta uno degli elementi principali di questo modello.

Il router, infatti, sfrutta appieno il nuovo standard delle connessioni WiFi con supporto ai canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz. Secondo i dati di Asus, il dispositivo è in grado di offrire una velocità superiore fino al 160% rispetto alla precedente generazione (WiFi 6).

La velocità di picco cresce fino al 20%, raggiungendo i 25.000 Mbps, grazie al sistema di modulazione 4K QAM che permette di trasferire una maggiore quantità di dati in una singola trasmissione. Per migliorare la qualità delle connessioni wireless, inoltre, il router integra il Multi-Link Operation e il Multi-RU Puncturing.

L’obiettivo è offrire una velocità superiore oltre a una latenza ridotta. Naturalmente, Asus ROG Rapture GT-BE98 non rinuncia alle connessioni cablate: per gli utenti che preferiscono puntare su una connessione via cavo, infatti, ci sono due porte 10G con possibilità di sfruttare l’aggregazione LAN.

In questo modo, quindi, è possibile raggiungere una velocità di ben 20 Gbps. La possibilità di utilizzare il Wi-Fi 7 oltre che di gestire connessioni ad altissima velocità via cavo (con valori ben superiori alle migliori connessioni in fibra disponibili attualmente) rendono Asus ROG Rapture GT-BE98 un router pensato per durare nel tempo, garantendo prestazioni ottimali e al top del mercato per diversi anni.

Il router Asus ROG integra anche le funzionalità dedicate al gaming che caratterizzano gli altri router del brand. C’è la Gaming Port dedicata oltre alla Modalità di Gioco Mobile e all’Accelerazione dei Giochi a Triplo Livello. Si tratta di funzioni che consentono di ridurre la latenza e ottimizzare il funzionamento del router per garantire sempre il massimo delle prestazioni.

Tra le specifiche del router Asus ROG troviamo un sistema con otto antenne esterne, con ogni antenna dotata di 16 elementi interni a dipolo, oltre a un sistema di dissipazione del calore, con una piastra termina in allumino più spessa del 30% rispetto alla generazione precedente. Secondo l’azienda, la dissipazione del calore è migliorata fino al 18%, permettendo così al router di poter lavorare sempre nelle condizioni migliori di funzionamento.

Da non sottovalutare la sicurezza: il router è protetto dalla suite AiProtection Pro di Trend Micro (con aggiornamenti automatici gratuiti a vita) e integra funzionalità VPN, con possibilità di utilizzare protocolli come WireGuard, per rendere sicura la connessione.

Asus ROG Rapture GT-BE98: prezzo

Il nuovo Asus ROG Rapture GT-BE98 è già acquistabile in Italia. Il router gaming dell’azienda taiwanese arriva sul mercato con un prezzo di lancio di 899 euro. Per gli utenti interessati c’è la possibilità di completare l’acquisto sia sull’eShop di Asus che presso i rivenditori autorizzati dall’azienda. Il nuovo modello di Asus ROG è disponibile anche su Amazon.