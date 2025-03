Fonte foto: ASUS ROG

ASUS ha aggiornato il suo tablet da gaming ASUS ROG Flow Z13, la cui prima versione risale al 2022, confermando la filosofia delle origini: un dispositivo di altissima potenza con sistema operativo Windows 11, di fatto un Copilot+ PC da gaming travestito da tablet.

Il prezzo da pagare è davvero alto, sia in termini economici che di peso ed ergonomia, ma per i gamer avanzati e pro (e per chi cerca prestazioni altissime anche al di fuori del gaming) ASUS ROG Flow Z13 è una soluzione da non sottovalutare. Merito, soprattutto, del chip scelto da ASUS: il nuovissimo AMD Ryzen AI Max+ 395.

ASUS ROG Flow Z13 2025: caratteristiche tecniche

Il cuore di ASUS ROG Flow Z13 è il processore AMD Ryzen AI Max+ 395, con 16 core di generazione Zen 5 e grafica integrata Radeon 8060s e con una NPU da ben 50 Tops di potenza.

La memoria RAM può essere configurata fino a 128 GB ed è di tipo LPDDR5X a 8 GHz di frequenza. E’ possibile allocare fino a 96 GB di questa RAM alla funzione di memoria video, dedicata alla GPU.

Lo schermo di questo tablet così particolare è da 13 pollici, con risoluzione 2,5K e refresh rate a 180 Hz, luminosità massima di 500 nit e protezione Corning Gorilla Glass 5.

ASUS ROG Flow Z13 ha una massiccia batteria da 70 Wh, indispensabile visti i consumi della CPU, della memoria e dello schermo.

Per tenere a bada le temperature di questo mostro da 13 pollici ASUS ha installato due ventole Arc Flow di seconda generazione, che spingono l’aria anche in direzione dello schermo.

A corredo del tablet c’è una tastiera esterna con touchpad integrato, che permette di usare ASUS ROG Flow Z13 come se fosse un laptop ad alte prestazioni, che potrà poi essere anche collegato ad un monitor esterno grazie alla porta HDMI 2.1 integrata, oppure tramite una delle due porte USB4 o grazie alla DisplayPort 1.4.

Il tutto per il peso, incredibile anch’esso, di 1,2 chilogrammi (quanto un laptop vero e proprio).

ASUS ROG Flow Z13 2025: prezzo e disponibilità

ASUS ROG Flow Z13 sarà a breve disponibile sia sul sito web ufficiale di ASUS Rog che tramite i negozi fisici ASUS Gold Store, con prezzi a partire da 2.499 euro che, come è facile immaginare, potranno arrivare ben più in alto al crescere delle specifiche tecniche scelte.