ASUS ROG Strix Scar 18: quanto costa in Italia il nuovo mostro per giocare

Lanciato lo scorso gennaio durante il CES di Las Vegas, il laptop ASUS ROG Strix Scar 18 arriva anche in Italia per tutti gli appassionati di videogame ma soprattutto per i professionisti che partecipano ai tornei eSport. Senza dubbio ASUS per questo laptop dedicato al gaming più spinto non ha badato a spese per quanto riguarda la configurazione, concedendo praticamente tutto quanto di meglio la tecnologia attuale può offrire in questo determinato settore. Il prezzo sul mercato italiano, d’altronde, lo conferma: ASUS ROG Strix Scar 18 costa veramente tanto.

ASUS ROG Strix Scar 18: caratteristiche tecniche

Per la prima volta su un laptop della serie ROG, su ASUS ROG Strix Scar 18 c’è un display Nebula (cioè con rotezione contro la luce blu) da 18 pollici, con risoluzione Quad HD e un refresh rate da ben 240 Hz.

Il pannello, inoltre è caratterizzato da una copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3, e ha un tempo di risposta di 3 ms. Lo schermo supporta anche le tecnologie Dolby Vision HDR e NVIDIA G-SYNC.

La potenza di calcolo necessaria ai videogiochi di ultima generazione è fornita da un processore Intel i9-13980HX da 24 core e 32 thread. La sua frequenza base è di 2,2 GHz ma in modalità Turbo arriva a ben a 5,6 GHz.

Ad affiancare il processore ASUS ha montato 32 GB di RAM DDR5, mentre per installare i giochi non dovrebbero esserci problemi vista la presenza di un disco SSD con interfaccia NVMe PCIe 4.0 da 1 TB.

Come risaputo le prestazioni nei giochi si devono molto alla potenza della scheda video. Per questo ROG Strix Scar 18, ASUS ha optato per la GPU Nvidia GeForce RTX 4090 con Advanced Optimus, una tecnologia per il risparmio energetico che spegne la GeForce quando non serve e passa alla scheda video integrata.

E come se non bastasse il produttore taiwanese ha previsto anche un sistema di dissipazione del calore ad hoc per tenere al fresco CPU e GPU quando vengono spremute al massimo. Stiamo parlando un dissipatore con tre ventole e sette heatpipe con conduzione termica a metallo liquido chiamata Conductonaut Extreme, dedicate esclusivamente a GPU e CPU.

Per quanto riguarda il sistema audio troviamo quattro altoparlanti compatibili con la tecnologia Dolby Atmos, oltre alla certificazione Hi-Res. Non manca, come su ogni laptop da gioco che si rispetti, una tastiera con illuminazione RGB che permette di regolare individualmente la retroilluminazione e la luminosità di ciascun tasto.

Tra le altre caratteristiche tecniche importanti non bisogna dimenticare un modulo wireless WiFi 6E (802.11ax), il Bluetooth 5.2, una porta Ethernet 2.5G e una Thunderbolt 4.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 90 Wh, che supporta la ricarica tramite la porta Type-C con una potenza fino a 100 W. Il laptop ha peso notevole, pari a a ben 3,1 Kg e il suo spessore, da chiuso, raggiunge i 3,8 cm.

ASUS ROG Strix Scar 18: quanto costa

ASUS ROG Strix Scar 18 (G834JY-N6069W) è disponibile sullo store online del produttore taiwanese al prezzo di 4.199 euro. Presto dovrebbe anche comparire su Amazon, dove sono già disponibili i modelli da 15 e 17 pollici.

Per chi volesse risparmiare, comunque, c’è il modello ASUS ROG Strix Scar 16 (G634JZ) che, a fronte di un display da 16 pollici (sempre Nebula) e di specifiche tecniche leggermente inferiori (CPU Intel Core i9-13980HX e GPU Nvidia RTX 4080) è proposto al prezzo di 3.499 euro, con disponibilità effettiva a partire dal 27 febbraio.