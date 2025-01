AMD, in arrivo una nuova GPU integrata per il gaming

Fonte foto: darksoul72 / Shutterstock.com

Il CES 2025 segnerà il debutto di diverse novità per il settore dei computer. Secondo un report del magazine specializzato VideoCardz, tra le novità in arrivo c’è anche il nuovo chip AMD Ryzen AI Max 395 Plus Strix Halo, già avvistato in alcuni benchmark.

Il chip dovrebbe essere utilizzato, per la prima volta, dal nuovo ASUS ROG Flow Z13, un tablet con Windows 11 in arrivo proprio al CES, in programma a partire dal 7 gennaio 2025. Il nuovo chip di AMD è particolarmente interessante in quanto dovrebbe integrare la GPU più potente di sempre tra quelle realizzate da AMD per notebook e altri dispositivi portatili.

Le caratteristiche del nuovo chip di AMD

Il nuovo AMD Ryzen AI Max 395 Plus, sulla base delle prime informazioni, sarà dotato di una CPU a 16 core e 32 thread in grado di raggiungere, stando a un test apparso in rete nelle ultime ore, un punteggio di 2.928 in single-core e di 19.484 punti in multi-core su Geekbench (con oltre 4 mila punti in più in multi-core rispetto all’attuale Ryzen AI 9 HX 375)

Questi risultati sarebbero raggiunti grazie all’utilizzo dell’architettura Zen 5 e a una frequenza che, in modalità boost, potrebbe arrivare fino a 5,1 GHz. Si tratta di un importante passo in avanti rispetto agli chip di fascia alta realizzati ad AMD per notebook e altri dispositivi portatili.

L’aspetto interessante di AMD Ryzen AI Max 395 Plus non è, però, la CPU ma la GPU integrata. Il chip, infatti, includerà, sulla base delle prime informazioni, una Radeon 8060S con 40 Compute Unit (l’attuale Ryzen AI 9 HX 375 si ferma a 16) e con architettura RDNA 3.5.

Sulla carta, questa GPU dovrebbe garantire un notevole incremento delle prestazioni grafiche con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i notebook da gaming e delle workstation in arrivo sul mercato nei prossimi mesi e che, grazie al chip di AMD, potrebbero rinunciare a una scheda grafica dedicata.

La GPU potrebbe essere la più potente GPU integrata mai realizzata da AMD, con prestazioni che, secondo alcuni benchmark non confermati, potrebbero essere superiori alla scheda video NVIDIA RTX 4060 per laptop. Sulla carta ci sono le premesse per un chip davvero sorprendente dal punto di vista prestazionale.

Le reali capacità di AMD Ryzen AI Max 395 Plus andranno testate “sul campo” e soprattutto andranno rapportate ai consumi, in modo da valutare con maggior precisione il rapporto tra prestazioni per Watt. La nuova gamma Strix Halo di AMD comprenderà anche altre varianti (AI Max 390, AI Max 385 e AI Max 38) che andranno ad occupare le fasce più basse del mercato, proponendo un minor numero di core per la CPU e meno Compute Unit per la GPU.

Quando arriva il nuovo chip di AMD

Il nuovo AMD Ryzen AI Max 395 Plus Strix Halo e le altre varianti citate in precedenza saranno disponibili nel corso del 2025. Come detto, sarà ASUS ROG a portare sul mercato, per la prima volta, uno dei chip AMD di nuova generazione.

Questi nuovi chip potrebbero ricoprire un ruolo di primissimo piano sul mercato nel corso del prossimo futuro, per notebook, workstation portatili, mini PC e persino per le console portatili con Windows per il gaming in mobilità, segmento in cui i chip di AMD sono stati utilizzati in modelli di grande diffusione come ASUS ROG Ally.