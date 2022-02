Asus Vivobook 13 OLED adesso è disponibile in Italia

ASUS annuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptopASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300), interessante per il fatto che è dotato di uno schermo relativamente piccolo ma con tecnologia OLED e con touchscreen con rivestimento anti-impronta, che lo rende simile a uno smartphone grazie ai colori più brillanti rispetto a quelli possibili con uno schermo LCD. Secondo ASUS è il primo portatile 2 in 1 da 13,3 pollici equipaggiato con Windows S.

La struttura 2 in 1 è stata progettata per rendere il laptop flessibile e adatto a essere utilizzato per lavoro, o come tablet per i momenti di svago, grazie al display touch. ASUS ha puntato molto sulla qualità dello schermo del nuovo VivoBook 13 Slate OLED e secondo ASUS siamo di fronte a un laptop con “uno stile vivace e incredibilmente versatile“. Il comfort è dato dall’utilizzo sia in orizzontale sia in verticale, con o senza tastiera, appoggiato o in mano: il che consente di scrivere o guardare contenuti da qualsiasi angolazione e in qualsiasi posizione e senza sforzo. Infatti la tastiera full-size è rimovibile, mentre la cover con stand può ruotare di 170 gradi. Inoltre è presente la ASUS Pen 2.0 ad alta precisione, posizionata nel supporto magnetico integrato per essere sempre disponibile.

VivoBook 13 OLED, caratteristiche tecniche

Il cuore di VivoBook 13 Slate OLED è rappresentato dalla CPU Intel quad core a 3,3 GHz, un modello a basso consumo, affiancata da 4 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB mi spazio di archiviazione di tipo eMMC (espandibili tramite microSD). Si tratta di una configurazione che punta più alla mobilità che alle prestazioni. Lo conferma anche la presenza della tecnologia Intel Bridge, che facilita tra laptop e smartphone Android.

Il display touchscreen OLED è certificato Pantone, mentre il sistema audio è compatibile con il Dolby Atmos e ha quattro altoparlanti. Non mancano due fotocamere, una frontale da 5 MP (da usare anche per le videochiamate) e una da 13 MP sul retro. Infine è inclusa la nuova stilo ASUS Pen 2.0 con 4096 livelli di pressione, 4 punte intercambiabili, funzioni Bluetooth one-click tramite pulsante di scelta rapida.

Il Vivobook è sottile e leggero: lo spessore è di 0,79 mm e pesa appena 780 gr, mentre la batteria è da 50 Whrs con ricarica rapida al 60% in 39 minuti.

VivoBook 13 OLED, prezzo

ASUS Vivobook 13 OLED è disponibile da poche ore in Italia. Viene distribuito al momento solo tramite il sito ufficiale ASUS, al prezzo di 699 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home S, che è in buona sostanza una versione di Windows ottimizzata per la sicurezza.