Asus VivoBook 13 Slate: un po' laptop, un po' tablet, tanto OLED

ASUS ha presentato VivoBook 13 Slate OLED, che non è solo interessante per il fatto che è dotato di uno schermo relativamente piccolo con tecnologia OLED (e sul mercato non ce ne sono molti, anzi), ma anche perché secondo l’azienda si tratta del primo portatile Windows 2 in 1 da 13,3 pollici al mondo.

La struttura 2 in 1 lo rende, per natura, un prodotto estremamente flessibile, quindi che può adattarsi alla grande a parecchie destinazioni d’uso, dal lavoro, grazie all’hardware potente, allo svago come se fosse un tablet, per merito del display touch. Il nuovo VivoBook 13 Slate OLED secondo ASUS possiede “uno stile vivace e incredibilmente versatile", una tastiera di dimensioni regolari che può essere rimossa e una cover con stand che può ruotare di 170 gradi. C’è pure la ASUS Pen 2.0 ad alta precisione che è posizionata nel supporto magnetico integrato così da essere sempre salda e a portata di mano. Ecco tutti i dettagli.

VivoBook 13 OLED “il multimediale"

ASUS VivoBook 13 Slate OLED può vantare uno schermo da 13,3 pollici sensibile al tocco – come gli smartphone – in formato 16:9, che a differenza di molti concorrenti che possiedono un rapporto 16:10 o 4:3 è in grado di riprodurre a tutto schermo film e spettacoli TV. Lo schermo OLED supporta al 100% la gamma cromatica DCI-P3 e possiede tutta una serie di attestati che ne certificano una qualità ai vertici: Dolby Vision, Pantone Validated e DisplayHDR True Black 500.

ASUS ha puntato molto sul display di VivoBook 13 Slate OLED, che ha un tempo di risposta molto basso (0,2 millisecondi), il che torna utile nei giochi o durante le azioni più concitate di film e serie TV, e offre anche una protezione per gli occhi migliore rispetto agli schermi non OLED: i livelli di luce blu sono più bassi – fino al 70% in meno rispetto a un display LCD, dice ASUS – e certificati TÜV Rheinland.

A supportare le qualità dello schermo di ASUS VivoBook 13 Slate OLED, per offrire possibilità d’intrattenimento ai vertici c’è il sistema Dolby Audio a quattro altoparlanti oltre al Wi-Fi 6 per lo streaming veloce e un mese di Game Pass Ultimate per Xbox gratuito. La reattività dello schermo torna utile durante l’utilizzo della penna messa a punto dall’azienda, la ASUS Pen 2.0, che si può custodire comodamente grazie al supporto magnetico integrato nel laptop. Supporta 4.096 livelli di pressione, con forza dai 5 ai 350 grammi e frequenza di campionamento di 266 Hz. Può essere ricaricata tramite un qualsiasi caricatore USB-C.

VivoBook 13 OLED, la tecnica

Sul piano prestazionale, ASUS VivoBook 13 Slate OLED può contare su processore Intel quad-core da 3.3 GHz, insieme a memorie da 128 GB di tipo eMMC (espansione tramite microSD) e 4 GB di RAM LPDDR4x, mentre con la tecnologia Intel Bridge e Windows 11 può avviare anche le app Android.

Il laptop possiede due fotocamere, una frontale da 5 MP e una da 13 MP sul retro, due porte USB-C, un jack audio e, per un accesso rapido e sicuro c’è un sensore di impronte digitali opzionale sul pulsante di accensione. La batteria è da 50 wattora e la ricarica molto versatile: con USB-C Easy Charge il dispositivo può essere caricato da una power bank o da qualsiasi caricabatterie USB-C, con una carica fino al 60% in appena 39 minuti.

VivoBook 13 OLED, disponibilità e prezzi

ASUS VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile in Italia a partire da fine 2021. Ignoti, per il momento, i prezzi.