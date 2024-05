Asus VivoBook GO, su Amazon ha un prezzo davvero irripetibile

Asus VivoBook Go è un PC semplice, con un comparto hardware ottimo per l’intrattenimento, lo studio e la produttività. Con le offerte Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Asus

Il mercato dei notebook offre decine di prodotti pronti a soddisfare qualsiasi esigenza degli utenti, soprattutto per chi cerca un device per l’utilizzo quotidiano tra l’intrattenimento, produttività e lo studio.

Chiaramente con un’offerta così ampia, non sempre acquistare il prodotto migliore è facile come sembra e molte persone, forse invogliate da prezzi concorrenziali, finiscono per scegliere un computer davvero troppo basic anche per le attività di tutti i giorni e che, con buone possibilità, diventerà inutilizzabile entro pochi mesi.

Per non rischiare di spendere inutilmente i propri soldi, la soluzione più ovvia è rivolgersi ad Amazon dove è possibile portare a casa il meglio della tecnologia sul mercato a prezzi davvero d’occasione.

È il caso dell’Asus VivoBook Go che può essere acquistato per meno di 500 euro, l’occasione perfetta per sostituire un vecchio modello con uno più recente e molto più efficiente.

Asus VivoBook Go– AMD Ryzen 5 7520U – Versione 8/512 GB

Asus VivoBook GO: scheda tecnica

Asus VivoBook GO ha uno schermo IPS LED antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto da Asus è un AMD Ryzen 5 7520U con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una AMD Radeon Graphics, un componente integrato nel processore stesso, da utilizzare principalmente per la produttività più leggera e lo studio ma, chiaramente, non adatta per tutte quelle operazioni che necessitano di una maggiore potenza di calcolo, come il gaming o l’editing video.

Le opzioni di connettività comprendono una porta USB-A 2.0, una USB-A 3.2, una USB-C 3.2, un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 4.1.

Il comparto audio comprende due speaker SonicMaster da 2 W con microfono incorporato (compatibile anche con le funzioni di Copilot). Presente anche una webcam da 720 p.

La batteria è da 42 Wh per un’autonomia stimata di circa 10 ore di utilizzo tra navigazione sul web e produttività. Il sistema operativo è Windows 11 Home in modalità S, una particolare impostazione che permette di installare solo le applicazioni scaricate dallo store ufficiale di Microsoft.

Questa soluzione è stata sviluppata per garantire un ulteriore livello di sicurezza ma che, per chi ha bisogno di programmi specifici, potrebbe rappresentare un problema. Fortunatamente può essere facilmente disabilitata seguendo le indicazioni sul sito del colosso di Redmond.

Asus VivoBook GO: l’offerta su Amazon

Asus VivoBook GO è il prodotto perfetto per chi ha bisogno di un computer per l’utilizzo quotidiano e non cerca chissà quali specifiche tecniche, ma vuole acquistare essenzialmente un dispositivo con una buona scheda tecnica e un prezzo contenuto, magari per sostituire un modello ormai obsoleto.

Di listino per portare a casa questo notebook servono 699 euro ma grazie a Amazon si scende fino a 499 euro (-29%, -200 euro), uno sconto interessante, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo computer.

