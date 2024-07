Fonte foto: ASUS

Nelle scorse ore ASUS ha annunciato l’arrivo del suo ultimo smartwatch top di gamma, ASUS VivoWatch 6. Si tratta di un device che offre un sistema innovativo di misurazione della pressione sanguigna con il polpastrello, chiamato Pulse Transit Time (PTT).

Quest’ultimo utilizza i sensori ECG e PPG, combinandoli con l’intelligenza artificiale di ASUS. L’azienda ricorda comunque che tali dati sono da utilizzare soltanto come riferimento e non per scopi medici. Tuttavia, possono essere comunque utili per tenere sotto controllo la propria salute.

ASUS Vivowatch 6 – Display AMOLED 1,39 pollici

Vivowatch 6: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone di ASUS è dotato display touchscreen AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454×454 pixel e picco di luminosità di 350 nit. Il vetro Gorilla Glass 3 lo rende inoltre resistente ai graffi e alle cadute accidentali.

Inoltre, il GPS a doppia frequenza permette un posizionamento più preciso e informazioni dettagliate quando si effettuano sessioni di sport o attività all’aria aperta.

Vivowatch 6 offre soprattutto svariate funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. Grazie al sensore Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), posizionato sull’anello esterno del dispositivo, è possibile per misurare la composizione corporea. Per ottenere le percentuali di grasso corporeo, di muscolo scheletrico, i livelli di idratazione e il tasso metabolico basale basterà soltanto appoggiare il pollice e l’indice sul sensore del quadrante.

Questo dispositivo wearable è anche in grado di mostrare i livelli di stress e calcolare l’indice di rilassamento. Per fare ciò utilizza la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Inoltre, grazie la funzione di analisi dell’armonia corporea sarà possibile visualizzare dei grafici sul quadrante che mostrano lo stato emotivo quotidiano di chi indossa il device.

Infine, come la maggior parte degli smartwatch sul mercato, anche Vivowatch 6 può monitorare l’attività del sistema nervoso, in particolare per quanto riguarda la qualità del sonno. Infine, non mancano le altre funzionalità fitness must-have, come monitoraggio del battito cardiaco, contapassi, calorie bruciate e non solo.

I parametri monitorati da Vivowatch 6 possono essere visualizzati tramite l’app ASUS HealthConnect. Quest’ultima è dotata di un’interfaccia intuitiva che permette di visualizzare i dati in modo semplice. Inoltre, l’app include anche il servizio Care Track basato su cloud.

Si tratta di una funzionalità interessante, che permette di ad altri utenti (ad esempio i parenti di un utente anziano) di visualizzare lo stato di salute e la posizione di chi indossa l’orologio.

Il device ha anche una resistenza all’acqua di 5 ATM e può sopportare pressioni fino a 40 metri di profondità. Inoltre, permette anche di ricevere notifiche per chiamate e messaggi, controllare la musica e la fotocamera da remoto, il timer, la sveglia, il traduttore e tanto altro.

Vivowatch 6 è un dispositivo elegante e leggero (pesa solo 60 grammi) con cinturino in silicone morbido e ipoallergenico. Inoltre, grazie alla sua batteria da permette un’autonomia massima di 9 giorni con normale uso quotidiano e di 14 giorni in risparmio energetico.

ASUS Vivowatch 6: disponibilità e prezzi

Il nuovo smartwatch di ASUS è già disponibile al prezzo di 399,00 euro ed è acquistabile sul sito ufficiale di ASUS, presso gli ASUS Gold Store e tramite i rivenditori autorizzati.

Infine, ASUS VivoWatch 6 è disponibile anche su Amazon, ma al momento soltanto tramite venditori terzi e in piccolissime quantità. In futuro, però, dovrebbe essere regolarmente disponibile sullo store Amazon di ASUS.