Asus Zenfone 9, un top di gamma a un prezzo mai visto

Il mercato degli smartphone top di gamma è in continua evoluzione ma, nonostante schede tecniche di altissimo livello e prezzi sempre più esagerati, trovare un device che sappia realmente fare la differenza è davvero difficile.

Tra i prodotti più interessanti degli ultimi anni, ci sono sicuramente i telefoni della serie Zenfone di Asus, sviluppati per garantire prestazioni molto alte pur mantenendo dimensioni contenute. Ed è proprio questa la carta vincente di questi dispositivi che, nuotando controcorrente, hanno saputo conquistare il grande pubblico con questa scelta "azzardata", ma che alla fine è risultata vincente.

Portarne uno a casa, però, non costa comunque poco ma gli utenti possono optare per un modello non più recentissimo, come l’Asus Zenfone 9, che anche grazie alle Offerte Amazon può essere acquistato a meno di 600 euro.

Asus Zenfone 9: scheda tecnica

Asus Zenfone 9 ha uno schermo AMOLED da 5,9 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Sullo schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato, in questo caso, da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Un chip non più così recente, ma comunque ancora in grado di dire la sua tra i processori di fascia medio-alta.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer, il sistema di stabilizzazione dell’immagine di Asus composto da OIS (lo stabilizzatore ottico dell’immagine) e EIS (lo stabilizzatore elettronico) e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La selfiecamera è da 12 MP (ƒ/2.5). Una soluzione senza fronzoli, con due sensori realmente utili all’utente e, naturalmente, un sistema di stabilizzazione dell’immagine molto efficiente.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente. Il comparto audio comprende due speaker con Dirac HD Sound, un sistema che migliora la qualità dell’audio rimuovendo rumori e disturbi in sottofondo, e due microfoni con tecnologia OZO Audio Noise Reduction, anch’essa da utilizzare per la cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh con ricarica cablata da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria ZenUI.

Asus Zenfone 9: l’offerta su Amazon

Asus Zenfone 9 è uno smartphone top di gamma e pur non essendo più il modello più recente dell’azienda di Taiwan, rimane comunque un dispositivo dalle grandi potenzialità, con una scheda tecnica che si adatta a ogni esigenza dalla produttività fino all’intrattenimento, inclusi i giochi più impegnativi in termini di risorse hardware.

Molti i punti di forza di questo device, ma quello che più fa la differenza rispetto alla concorrenza sono le dimensioni contenute. Asus, in controtendenza col mercato, ha portato in commercio un top di gamma compatto, che misura appena 5,9 pollici.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 778,02 euro ma, grazie all’offerta Amazon si scende fino a 599,99 euro (-23%, -178,03 euro) lo sconto ideale per portare a casa un ottimo device al giusto prezzo.

ASUS Zenfone 9 Smartphone (display AMOLED 5,92", doppia fotocamera da 50 MP, batteria da 4300 mAh, 8 GB RAM, 128 GB di memoria) [con pellicola protettiva esclusiva su Amazon] Midnight Black