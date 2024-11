Asus ROG Phone 9 ufficiale, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Asus ha presentato i nuovi device della serie ROG Phone 9, gli ormai ben noti top di gamma dell’azienda taiwanese per il gaming di altissimo livello.

Con questi modelli, il colosso della tecnologia riprende quanto fatto con le precedenti versioni, migliorando ulteriormente l’hardware, a partire dal processore, il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite che oltre a garantire una potenza oltre ogni limite, consente anche di accedere a diverse funzioni AI sviluppate appositamente per il gaming.

Asus ROG Phone 9: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Asus ROG Phone 9 ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.448 pixel), refresh rate variabile fino a 185 Hz e 2.500 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione non espandibile. Per controllare la temperatura del chip Asus ha scelto un sistema di dissipazione del calore GameCool 9.

Grazie a questo processore, il device può accedere a diverse funzioni per il gaming basate sull’intelligenza artificiale come X Sense che permette al telefono di riconoscere le immagini sullo schermo automatizzando le azioni ripetitive e migliorando la fluidità del gameplay.

Naturalmente l’AI non interviene solo per i videogiochi e l’Asus Rog Phone 9 permette anche di utilizzare AI Call Translator, per traduzioni in tempo reale durante le chiamate e AI Transcript per la gestione delle riunioni e degli appunti.

Semantic Search viene utilizzato per migliorare le ricerche all’interno delle impostazioni del device e della galleria; AI Wallpaper, invece, permette di creare sfondi unici partendo da alcuni temi predefiniti (natura, spazio ecc). In futuro, arriverà anche l’ormai ben nota Circle to Search di Google.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0 a 6 assi e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Oltre a questo c’è anche un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un sensore per gli scatti macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2,5).

Anche per le foto non mancano le funzioni AI come AI Panning che aiuta a catturare soggetti in movimento in modo nitido, sfocando lo sfondo a garanzia di un effetto più dinamico. AI Object Sense, invece, permette alle fotocamere di analizzare ogni elemento della foto, ottimizzandolo singolarmente per una resa visiva più naturale. Con AI Portrait Video l’utente può sfruttare l’intelligenza artificiale per creare video in alta qualità.

Tra le connessioni ci sono 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Per quanto riguarda l’audio il device è compatibile con l’audio spaziale tramite Dirac Virtuo ed è certificato Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.800 mAh con ricarica cablata HyperCharge da 65 W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente personalizzata ROG UI.

Il dispositivo è certificato IP68 ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Infine tra gli accessori disponibili ci sono: le nuove ventole esterne AeroActive Cooler X (compatibile anche col modello Pro) utili per dissipare ulteriormente il calore in eccesso e che hanno anche un subwoofer che trasforma il telefono in un sistema audio 2.1 canali.

Asus ROG Phone 9 può già essere preordinato sul sito ufficiale (e prossimamente su Amazon) dove è disponibile in due colorazioni: Storm White e Phantom Black. Il prezzo suggerito è di:

Asus ROG Phone 9 – 12/256 GB – 1.099,99 euro

Asus ROG Phone 9 – 12/512 GB – 1.149 euro

Asus ROG Phone 9 Pro: scheda tecnica e prezzo

Asus ROG Phone 9 Pro ha lo stesso display AMOLED da 6,78 pollici visto sul modello base, con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 185 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. Presente anche il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è di nuovo un Qualcomm Snapdragon 8 Elite ma stavolta ci sono 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. La Pro Edition, invece, sale a 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Torna anche qui il sistema di dissipazione del calore GameCool 9.

Trattandosi dello stesso processore, anche su questa versione tornano tutte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale con X Sense, AI Call Translator, AI Transcript, Semantic Search, AI Wallpaper e in futuro Circle to Search.

Cambia il comparto fotografico e oltre al sensore principale da 50 MP con Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0 a 6 assi e OIS e al sensore ultra-grandangolare da 13 MP arriva anche un teleobiettivo con zoom ottico a 3x da 32 MP con OIS. La fotocamera frontale è di nuovo da 32 MP. Presenti anche stavolta AI Panning, AI Object Sense e AI Portrait Video.

Identiche le connessioni con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, jack da 3,5 mm, l’USB-C, NFC e i sistemi per la geolocalizzazione. Torna anche qui la certificazione Hi-Res Audio e la compatibilità con l’audio spaziale.

Non cambia nemmeno la batteria da 5.800 mAh e ricarica cablata HyperCharge da 65 W e quella wireless. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia ROG UI. Infine anche questo modello è certificato IP68.

Anche ROG Phone 9 Pro e Pro Edition possono essere già preordinati sul sito ufficiale nella sola colorazione Phantom Black. Il prezzo consigliato è di: