Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Guai in arrivo per i possessori di una soundbar a marchio Samsung che, con il rilascio dell’ultimo aggiornamento per il firmware, stanno riscontrando diversi problemi di funzionamento.

L’update in questione riguarda diversi prodotti del colosso sudcoreano della tecnologia, inclusi quelli di fascia alta della Serie Q che, stando alle prime segnalazioni sul web, subito dopo aver terminato l’installazione del pacchetto diventano praticamente inutilizzabili.

Soundbar Samsung, cosa sta succedendo?

I primi segnali del problema sono apparsi nei vari forum ufficiali di Samsung e su Reddit dove diversi utenti hanno segnalato dei malfunzionamenti delle loro soundbar cominciati dopo l’installazione dell’aggiornamento del firmware versione 1.020.

La cosa, stando sempre a quel che si legge in rete, riguarda diversi modelli, tra cui: Q800D, Q990D e Q995D che hanno ricevuto l’aggiornamento nei giorni passati.

I problemi più comuni riguardano il mancato riconoscimento della soundbar da parte del televisore che, di conseguenza, si avvia utilizzando gli speaker integrati. La cosa è evidente anche all’accensione della soundbar stessa, col display che, dopo il messaggio di benvenuto, non mostra la sorgente di input, restando immobile.

Alla mancata sincronizzazione del device, in molti hanno provato a utilizzare il telecomando in dotazione controllare il proprio dispositivo, ma senza ottenere alcun risultato. Idem per i tasti fisici che, come sopra, non rispondono ad alcun comando dell’utente. Nemmeno spegnere e riaccendere il device (anche staccando l’alimentazione) ha funzionato e le soundbar, pur accendendosi, continuano a non dare segni di vita.

Da quel che si legge in rete, il problema è piuttosto diffuso e riguarderebbe prodotti in tutto il mondo. Al momento, Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo, ma per gli esperti del settore la cosa potrebbe essere molto grave, con decine e decine di prodotti completamente inutilizzabili (già si parla di un “Brick”) cosa che, con buone possibilità, richiederà al colosso sudcoreano la sostituzione dei device stessi o quantomeno l’invio ai centri di assistenza specializzati.

Cosa devono fare gli utenti

Al momento, non sono giunte comunicazioni ufficiali da parte di Samsung che sicuramente è a conoscenza del problema. Del resto, viste anche le moltissime segnalazioni all’assistenza tecnica è chiaro che il colosso della tecnologia sia ben consapevole della gravità della situazione anche se, a oggi, non ha ancora dato alcuna risposta ai dubbi dei consumatori.

Trattandosi di soundbar di fascia alta, e che dunque hanno anche costi piuttosto elevati, è chiaro che gli utenti si aspettano una risoluzione del problema in tempi ragionevolmente brevi, cosa che per adesso non è ancora possibile.

A questo punto, non resta che attendere l’arrivo delle dichiarazioni ufficiali di Samsung che non ha ancora parlato di una possibile risoluzione del problema o, nel peggiore dei casi, di una politica di sostituzione dei prodotti.