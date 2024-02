Sony WF-C700N, gli auricolari per l'utilizzo quotidiano dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Fonte foto: Sony

Acquistare un paio di auricolari Bluetooth per la vita di tutti i giorni, può diventare una scelta piuttosto complicata, soprattutto perché le alternative sul mercato sono davvero molte.

Per chi deve effettuare un acquisto del genere, sicuramente dovrà orientarsi su un prodotto robusto, con una buona resa sonora, una grande autonomia e le funzioni per la cancellazione del rumore che, ormai, sono diventate imprescindibili.

E per aiutare gli utenti in questa decisione, arriva Amazon che quotidianamente offre sconti molto interessanti su moltissimi prodotti come le Sony WF-C700N, le cuffie di fascia intermedia di Sony che arrivano in super sconto sotto i 100 euro.

Sony WF-C700N – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore e Adaptive Sound Control

Sony WF-C700N: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-C700N sono cuffiette in-ear con driver da 5 mm con magneti al neodimio e risposta in frequenza da 20 Hz fino ai 20 kHz.

Tra le prime caratteristiche di questi auricolari, la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) di Sony, che ha il compito di ripristinare una qualità audio più vicina possibile al formato d’origine del contenuto in riproduzione.

Non manca nemmeno un sistema di Cancellazione attiva del rumore (ANC), che promette all’utente un isolamento completo dai rumori circostanti e la modalità Trasparenza (chiamata in questo caso modalità Ambiente) che, tramite i microfoni feedforward sulle cuffiette, consente di percepire l’ambiente circostante senza dover togliere il dispositivo dalle orecchie. Interessante anche la modalità Focus, che

Molto interessante anche l’opzione Adaptive Sound Control che permette ai Sony WF-C700N di riconoscere in automatico che tipo di attività sta svolgendo l’utente e l’ambiente in cui si trova, regolando automaticamente la modalità di riproduzione.

Utilizzando il Bluetooth 5.2 (connessione Multipoint) si possono connettere gli auricolari allo smartphone e, scaricando l’app Headphones Connect (disponibile per Android e iOS), regolare tutte le impostazioni di cui sopra.

Sul fronte dell’autonomia Sony garantisce 10 ore di riproduzione (senza ANC) e 7,5 ore attivando la cancellazione attiva del rumore. Utilizzando, invece, l’apposita custodia di ricarica si sale a circa 20 ore di riproduzione senza ANC e a 15 ore con. Inoltre con una ricarica di appena 10 minuti è possibile guadagnare 1 ora di riproduzione.

Infine i soli auricolari sono certificati IPX4, e sono dunque in grado di resistere agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Sony WF-C700N: l’offerta su Amazon

I Sony WF-C700N sono auricolari di fascia media, la scelta ideale per chi passa molte fuori casa e ha bisogno di un prodotto resistente e con una grande autonomia. Oltre a questo, grazie alle tecnologie di casa Sony, queste cuffie sono anche estremamente versatili e si adattano a qualsiasi contesto, garantendo sempre un’ottima resa sonora.

Il prezzo di listino è di 129,99 euro ma, grazie a Amazon è possibile portarsele a casa a 99,90 euro (-23%, -30,09 euro), uno sconto da non sottovalutare e che può davvero fare la differenza.

