C'è una galassia "ribelle" inaspettatamente simile alla nostra Via Lattea che potrebbe mettere tutto in discussione: cosa sappiamo di Rebels-25.

Hanno scoperto una nuova galassia “ribelle”, la più distante simile alla nostra Via Lattea. Rebels-25 – questo il nome assegnatole – mette in discussione le teorie attuali: la vediamo com’era quando l’Universo aveva 700 milioni di anni dunque, in quanto galassia primordiale, dovrebbe apparire caotica e disordinata. E invece no: Rebels-25 appare ordinata, proprio come le galassie moderne.

La scoperta di Rebels-25

Lo studio REBELS-25: Discovery of a dynamically cold disc galaxy at z = 7.31, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomic Society, porta la firma di un gruppo di ricercatori internazionali guidato da Lucie Rowland dell’Università di Leiden nei Paesi Bassi, con la partecipazione di Andrea Ferrara e Andrea Pallotini della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Il team ha potuto ottenere le immagini della galassia in questione grazie ad ALMA – Atacama Large Millimeter/submillimeter Array di cui l’ESO – European Southern Observatory è partner.

“Le galassie che vediamo oggi hanno fatto molta strada rispetto alle controparti caotiche e grumose che gli astronomi osservano tipicamente nell’Universo primordiale“, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’ESO che riporta anche le parole della professoressa Jacqueline Hodge: “Secondo la nostra comprensione della formazione delle galassie, ci aspettiamo che la maggior parte delle galassie primordiali siano piccole e dall’aspetto disordinato”.

Le galassie primordiali, caotiche e disordinate, si fondono tra loro e impiegano davvero moltissimo tempo prima di evolversi in forme più uniformi e ordinate. Secondo le attuali teorie, per raggiungere l’aspetto e la struttura di una galassia come la Via Lattea – “un disco in rotazione con strutture ben identificate come i bracci a spirale” – dovrebbero trascorrere miliardi di anni.

La galassia “ribelle” che mette tutto in discussione

Di fatto, Rebels-25 mette in discussione le teorie sull’evoluzione delle galassie primordiali, essendo “la più distante galassia simile alla Via Lattea mai osservata”, anch’essa con un disco in veloce rotazione. Quel che possiamo osservare noi – grazie ad ALMA – è il suo aspetto quando l’Universo aveva solo 700 miliardi di anni, “appena il cinque per cento della sua età attuale (13,8 miliardi)”.

“Vedere una galassia con tali somiglianze con la Via Lattea, fortemente dominata dalla rotazione, sfida la nostra comprensione di quanto velocemente le galassie nell’Universo primordiale si evolvano nelle galassie ordinate del cosmo odierno”, ha affermato Lucie Rowland, alla guida del team.

Già dalle prime osservazioni, Rebels-25 aveva attirato l’attenzione degli astronomi proprio perché mostrava accenni di rotazione, ma allora la risoluzione dei dati non era abbastanza raffinata. “Per discernere correttamente la struttura e il movimento della galassia, il gruppo ha eseguito osservazioni successive con ALMA a una risoluzione più elevata, che hanno dunque confermato la sua natura eccezionale“, si legge nello studio che specifica, inoltre, come ALMA sia “l’unico telescopio esistente con la sensibilità e la risoluzione per raggiungere questo obiettivo”, usando le parole della ricercatrice della Liverpool John Moores University nel Regno Unito, Renske Smit.

Gli ultimi dati non solo hanno confermato l’incredibile (e inattesa) somiglianza con la Via Lattea, ma ha anche suggerito che abbia “caratteristiche più sviluppate” come una “barra centrale allungata” e “bracci a spirale”. “Trovare ulteriori prove di strutture più evolute sarebbe una scoperta entusiasmante, poiché sarebbe la più distante galassia fino a oggi per cui tali strutture sono osservate”, ha spiegato la Rowland.