Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Le balene non sono un pericolo per noi ma un uomo è stato "inghiottito" da una megattera per errore: il video virale e la spiegazione

Fonte foto: 123RF

Un video è divenuto rapidamente e comprensibilmente virale nel giro di pochi giorni. Ritrae una megattera che pare inghiottire un uomo in kayak. Il tutto a largo della costa del Cile. Il nome della vittima di questo incidente, fortunatamente non mortale, è Adrian Simancas. Ecco la sua storia.

Una balena inghiotte un uomo

Pagaiare nello Stretto di Magellano comporta più rischi di quanto si possa pensare. Adrian Simancas, 24 anni, lo ha scoperto a sue spese. In totale relax, si è ritrovato nel giro di pochi istanti a strettissimo contatto con una megattera.

La creatura è improvvisamente emersa sotto di lui, risucchiandolo. L’intera scena è stata ripresa da suo padre, Dell. Il suo lavoro dietro la camera ha permesso all’evento di divenire rapidamente virale. Simancas ha poi raccontato l’accaduto, spiegando d’aver percepito una forza travolgente. È stato sollevato dalla balena, per poi sentire chiaramente una consistenza viscosa sulla faccia: "Ho visto colori bianchi e scuri chiudersi intorno a me e trascinarmi sott’acqua".

Un incubo impossibile da dimenticare, durato fortunatamente pochi secondi. Sia l’uomo che il kayak sono infatti scomparsi sott’acqua per un breve lasso di tempo. Il padre ha poi rivisto suo figlio in superficie, illeso.

La verità dietro al video

Riflettendo su quanto accaduto e sulla straordinarietà della scena, Simancas ha ipotizzato che la megattera fosse incuriosita da lui o, magari, volesse comunicare in qualche modo. Differente il parere degli esperti. Due ricercatori sono stati intervistati da Npr, e ritengono che Simancas sia stato sfortunato nel ritrovarsi nel cuore del percorso d’alimentazione della megattera.

Il dottor Jooke Robbins, del Center for Coastal Studies in Massachussetts, ha spiegato come le megattere si lancino attraverso dei banchi di pesci a bocca spalancata. Ecco come si nutrono, tendenzialmente. Può accadere di incontrare degli ostacoli inattesi, come un uomo e il suo kayak in questo caso. La soluzione è semplicemente inglobare il tutto momentaneamente, senza intenzioni aggressive, e rilasciare.

Un evento davvero straordinario. Qualcosa che potrebbe accadere con una frequenza di "uno su un milione", ha spiegato il dottor Ian Kerr, Ceo della Ocean Alliance. Il suo parere è che la creatura abbia chiuso gli occhi per proteggersi, senza rendersi conto dell’uomo fino all’ultimo istante. Un episodio decisamente raro, che non rappresenta però una prima volta in assoluto, anzi. Nel 2021 un’esperienza simile è stata vissuta da un sub del Massachusetts. Anche in quel caso il contatto è stato con una megattera.

Le balene non mangiano gli uomini

È importante evidenziare come le balene non rappresentino un rischio per gli esseri umani, se non dal punto di vista del contatto fisico. Considerando le dimensioni, infatti, uno scontro potrebbe avere conseguenze, ovviamente. Non c’è però da temere d’essere divorati.

Al di là del mancato interesse verso di noi, l’esofago di una megattera è troppo stretto per riuscire a inghiottirci. Anche in caso di incidenti di questo tipo, dunque, il rilascio è di fatto automatico.