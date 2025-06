Fonte foto: Shutterstock

TikTok ha confermato di voler puntare con forza sulle nuove frontiere del marketing, dove l’intelligenza artificiale potrebbe giocare un ruolo da protagonista. La piattaforma nel 2024 ha infatti lanciato Symphony, una suite di tool per la creazione di contenuti pubblicitari tramite la IA che si rivolge soprattutto agli inserzionisti. Ma Symphony va oltre la generazione di video e immagini. Adesso TikTok offre la possibilità di creare veri e propri avatar digitali, che possono promuovere un marchio come se fossero influencer in carne e ossa. Queste nuove funzionalità potrebbero aprire a una quantità infinita di contenuti per le campagne adv, senza che sia più strettamente necessario ingaggiare creator umani per ogni video.

La IA cambierà l’influencer marketing?

Negli ultimi anni l’influencer marketing ha stravolto le regole della pubblicità, costruendo una fitta rete di creator che raccontano i propri stili di vita mostrando i prodotti che usano, che consigliano o che provano per la loro community. Su TikTok questo modello ha preso molto piede: ogni giorno centinaia di influencer danno visibilità a marchi, gadget, vestiti e cosmetici, aumentando le vendite delle aziende che si affidano a loro.

È proprio in questo contesto che l’IA entra in gioco come un’alternativa. La possibilità di creare influencer digitali apre nuove strade per le campagne: ogni marchio potrebbe disporre di un testimonial senza limiti, senza dover pagare un cachet, senza doversi confrontare con impegni, ritardi o imprevisti. Allo stesso tempo, un avatar IA può realizzare una quantità illimitata di contenuti per ogni prodotto, aumentando in modo esponenziale la quantità di messaggi da veicolare.

Le applicazioni però non si fermano qui: grazie all’IA potrebbe diventare più semplice personalizzare ogni messaggio in base al pubblico di riferimento, trovare nuove idee per i contenuti e perfino tradurli automaticamente in altre lingue.

Avatar digitali su TikTok per vendere prodotti: come funziona

Le nuove funzionalità di TikTok, legate all’ampliamento di Symphony, consentiranno di creare avatar digitali che imitano gli influencer umani. Questi influencer IA potranno ad esempio impugnare un prodotto, provare un vestito o mostrare il funzionamento di un accessorio. Come un content creator umano, l’avatar potrà presentare un marchio, raccontare un’esperienza d’uso o promuovere un’offerta.

Stando alle informazioni al momento disponibili, gli inserzionisti tramite Symphony dovrebbero poter generare video con avatar virtuali semplicemente caricando delle immagini e fornendo un testo (prompt). Saranno adesso a loro disposizione anche funzionalità come creare un video a partire da una foto.

Per le aziende, questo cambiamento significa potenzialmente una gestione più snella delle campagne, una riduzione dei costi e una quantità infinita di contenuti da utilizzare sulle loro pagine. D’altra parte, per i creator umani, si apre una sfida importante: quella di doversi confrontare con una macchina che può replicare ogni loro attività, senza stancarsi, senza richiedere un compenso per ogni video, senza imprevisti.

Alcuni inserzionisti guardano a questa soluzione come a un’opportunità per aumentare la loro presenza sulle reti social, altri si muovono con più cautela, temendo di perdere l’autenticità che ha reso l’influencer marketing un fenomeno di grande impatto.

TikTok comunque ha già confermato che ogni contenuto generato tramite IA sarà etichettato in modo riconoscibile, per consentire agli utenti di individuarne chiaramente l’origine, e sarà sottoposto a diversi controlli per garantirne la qualità e la sicurezza.