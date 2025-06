Il Google Pixel Watch 3 da 41 mm è in offerta su Amazon e diventa uno degli smartwatch più interessanti sul mercato: ecco la promo da sfruttare oggi per acquistarlo

Fonte foto: Google

È il momento giusto per acquistare il Google Pixel Watch 3, andando a scegliere la variante Wi-Fi da 41 mm. Lo smartwatch di Google, infatti, è protagonista di una nuova promozione su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 329 euro, con un risparmio netto rispetto al prezzo consigliato (399 euro).

Il modello è venduto e spedito da Amazon e viene proposto in sconto con la possibilità per l’utente di scegliere tra diverse colorazioni. Per chi può accedere ai pagamenti rateizzati su Amazon, inoltre, il Google Pixel Watch 3 è ora disponibile anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul banner riportato di seguito.

Google Pixel Watch 3 – 41 mm – Wi-Fi

La scheda tecnica del Google Pixel Watch 3

Il Google Pixel Watch 3 è uno degli smartwatch più completi disponibili sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display LTPO AMOLED da 1,4 pollici, con risoluzione di 456 x 456 pixel e con una luminosità massima di 2000 nits.

Il modello in questione è dotato del chip Qualcomm SW5100 che viene supportato da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage. Sotto la scocca c’è spazio anche per una batteria da 420 mAh. Tra le specifiche troviamo anche la certificazione IP68.

Il dispositivo può sfruttare una lunga serie di funzionalità pensate per il monitoraggio della salute e dell’allenamento, con il rilevamento dei dati in tempo reale. Si tratta, quindi, di un vero e proprio fitness tracker da mettere al polso.

Da segnalare anche un’ottima autonomia, con la possibilità di sfruttare fino a 24 ore di display accesso e fino a 36 ore con il risparmio energetico attivo. Lo smartwatch può, quindi, soddisfare anche le esigenze degli utenti che hanno bisogno di un dispositivo in grado di offrire tanta autonomia.

Dotato del sistema operativo wearOS, il Google Pixel Watch 3 è la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartwatch di qualità da affiancare al proprio smartphone Android.

Quanto costa il Google Pixel Watch 3

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel Watch 3 da 41 mm con un prezzo scontato di 329 euro e con la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è ora disponibile tramite il banner riportato qui di sotto. In sconto ci sono diverse colorazioni, con la possibilità per gli utenti di poter scegliere la versione più adatta alle proprie necessità e alle proprie preferenze tra quelle disponibili in promo.

