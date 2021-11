Bitrix24: software completo per la tua azienda

Bitrix24 è l’ufficio virtuale pensato per facilitare sia le comunicazioni tra i dipendenti di un’azienda sia i rapporti con clienti e fornitori. Ecco come funziona

Il mondo del lavoro negli ultimi anni si è evoluto in modo importante. Complice la pandemia, a partire dal 2020 molte imprese hanno dovuto introdurre soluzioni digitali per permettere ai dipendenti di lavorare in smart working durante il periodo di lockdown.

In questo contesto, sempre più fluido e dinamico, ogni azienda deve mettere il personale in condizione di operare in modo efficace, sicuro e sereno, non solo quando è in sede, ma anche e soprattutto quando lavora da casa. Come fare? Bisogna adottare strumenti adeguati e software mirati per migliorare l’organizzazione e le comunicazioni interne. L’ideale sarebbe avere un’unica piattaforma da cui gestire ogni aspetto, dove siano accorpati sevizi, app e tutti gli altri strumenti utilizzati dall’organizzazione. Chi è alla ricerca di un software di questo tipo, può trovare in Bitrix24 la migliore soluzione. Si tratta di un vero e proprio ufficio virtuale pensato per le aziende che vogliono slegarsi dalla sede fisica, dalle postazioni e dai computer fissi per i propri dipendenti.

Bitrix24: gestione dei progetti e comunicazioni interne

Lavorare in un’azienda in modo organizzato, immediato ed efficiente, anche a distanza, non è più un’utopia. Non c’è bisogno di taccuini e bacheche, ma solo dell’intelligenza e dell’intuizione di Bitrix24 che tramite un’unica piattaforma permette di fare un’enorme quantità di operazioni.

Si parte con la gestione degli incarichi e dei progetti. Per ogni nuovo progetto vengono creati degli spazi virtuali da completare con tutte le informazioni utili: dagli incarichi assegnati ad ogni dipendente, alle deleghe, dal responsabile all’assistente, dai tempi di realizzazione a quelli di consegna, dalle attività da calendarizzare alle riunioni. Tutto è a portata di tutti e ogni singola azione può essere gestita e archiviata in modo da essere accessibile a tutti i partecipanti al progetto.

Il software permette anche di gestire le comunicazioni tra dipendenti in un’unica interfaccia, senza ricorrere a tante app con il rischio di perdersi.

Tutto è a portata di mano e di click con Bitrix24:

chat , che siano pubbliche o private, singole o di gruppo

, che siano pubbliche o private, singole o di gruppo videochiamate, fino ad un massimo di 48 partecipanti per riunioni e confronti, aree di lavoro, calendari, sia di gruppo che personali, per segnare eventi pubblici e privati, con consegne e scadenze.

Gestione pratica e formale delle risorse umane

Bitrix24 permette anche di gestire le risorse umane in modo semplice ed immediato, grazie a tante funzionalità come la coordinazione ed il monitoraggio dell’orario di lavoro, tramite la rilevazione delle presenze, ma anche pagamenti, ferie, congedi e malattie.

Tutti i processi sono automatizzati. Il software aggiorna i rapporti di lavoro al termine di un incarico, modificando anche le informazioni nella directory dei dipendenti. Nulla sfugge più perché ognuno sa cosa fare ed il sistema registra e restituisce il quadro aziendale chiaro e completo.

E per i documenti? Bitrix24 pensa pure a quello, offrendo uno spazio di archiviazione cloud illimitato con un sistema avanzato di gestione dei documenti che tiene conto dei flussi di lavoro, delle modifiche online e in locale, senza perdere nemmeno un passaggio di tutto quello che viene fatto, rendendolo accessibile a tutte le persone autorizzate, in qualsiasi momento e da ogni dispositivo.

Un CRM per le comunicazioni esterne

All’interno del sistema è presente anche un CRM che permette di gestire le comunicazioni dell’azienda con l’esterno: dalla gestione delle vendite a quella dei contatti, offrendo a tutti i clienti una customer experience ottimale.

Il CRM di Bitrix24 è semplice da usare e completo in quanto offre tutti gli strumenti di cui un’azienda all’avanguardia oggi ha bisogno: funnel di vendita automatizzati, lead con diversi canali, dal sito fino ai social, fasi di vendita personalizzate e molto altro. Sono già 10 milioni gli utenti al mondo che l’hanno scelto. Perché? Oltre alle sue funzioni all’avanguardia, è il primo CRM gratuito.