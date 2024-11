Black Friday, le migliori friggitrici ad aria in offerta: sconti fino al 60%

Per il Black Friday di Amazon troviamo tante friggitrici ad aria in offerta e con sconti mai visti prima che superano il 60%. Scegli il modello più adatto a te.

Fonte foto: Amazon

La regina incontrastata della cucina. Parliamo logicamente della friggitrice ad aria, l’elettrodomestico che in questi ultimi anni ha fatto più parlare di sé. Desiderato, ricercato e soprattutto molto acquistato durante questo Black Friday 2024 di Amazon. Il sito di e-commerce ha fatto le cose per bene scontando tantissimi modelli e tutti differenti tra di loro. Si va dalle friggitrici ad aria un po’ più piccole, fino ai modelli extra large dotati addirittura di un doppio cestello.

Sono tutti accomunati da un unico fattore: l’ottimo sconto del Black Friday che permette anche di risparmiare più del 50%. Accade, ad esempio, con la friggitrice ad aria Haier I-Master che trovi con uno sconto del 61% e al prezzo più basso di sempre. Ottima anche la promo per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max disponibile con uno sconto superiore al 50%. Tra le più vendute c’è la Philips Airfryer 3000 che trovi a un prezzo inferiore ai 70 euro. Insomma, di certo non mancano le occasioni per fare degli ottimi affari. Non ti resta che scegliere il modello che più risponde alle tue esigenze.

Philips Airfryer 3000

È la regina indiscussa di questo Black Friday. La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 sta facendo registrare volumi di vendita mai visti prima e il motivo è abbastanza semplice: lo sconto Black Friday del 48% che ha fatto crollare il prezzo per il modello XL. Su Amazon, infatti, è disponibile a un prezzo di soli 77,99 euro e la paghi praticamente la metà. Parliamo di una friggitrice ad aria con un cestello da 6,2 litri, perfetto per una famiglia di 4-5 persone. Tramite la console di comando touch puoi impostare la temperatura e scegliere una delle 8 modalità di cottura differenti. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patate al forno, fino alla carne, le verdure grigliate e anche i dolci.

Philips Airfryer 3000 XL

Oltre al modello XL, trovi in offerta anche la versione un po’ più piccola. Per la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 L, il prezzo è di soli 69,99 euro con uno sconto del 42%. Prezzo alla portata di tutti per un elettrodomestico per la cucina che ti semplifica la vita.

Philips Airfryer 3000 L

Haier I-Master

Ecco un’altra friggitrice ad aria che troviamo in offerta a un prezzo eccezionale grazie allo sconto Black Friday. Parliamo della Haier I-Master con cestello da 5 litri, ideale per cucinare piatti per un massimo di 3-4 persone. Per l’evento Amazon è disponibile con uno sconto di ben il 61% rispetto a quello di listino e la paghi solamente 65,99 euro, con un risparmio netto sul prezzo consigliato di ben 100 euro.

La friggitrice ad aria di Haier ha tutto quello che si richiede da un dispositivo di questo genere. In primis ben 6 modalità di cottura differenti che ti permettono di cuocere, arrostire e grigliare tantissimi alimenti differenti. Ma non solo, puoi anche scongelare velocemente carne, verdure e il pane. La friggitrice è dotata anche di un alert che ti avvisa quando devi girare il cibo pera vere dei risultati di cottura eccezionali. Puoi anche scaricare l’app hOn per scoprire nuove ricette e avere suggerimenti su cosa cucinare a pranzo o a cena.

Haier I-Master

Moulinex Easy Fry Max

Economica, compatta, ma che allo stesso tempo permette di cucinare cibo per un’intera famiglia. Parliamo della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max che trovi in offerta su Amazon per il Black Friday a un prezzo di soli 69,99 euro (sconto del 53% rispetto a quello di listino). La paghi meno della metà e approfitti di un’occasione imperdibile per un elettrodomestico per la cucina dotato delle migliori tecnologie del momento. Puoi preparare piatti semplici e sani, utilizzando poco olio. Allo stesso tempo risparmi anche energia, perché le dimensioni compatte della friggitrice ad aria permettono di cucinare in poco tempo qualsiasi cibo. Hai a disposizione 10 modalità di cottura, dalla carne, al pesce, passando anche per verdure e patatine. Le componenti amovibili possono essere anche lavate in lavastoviglie.

Moulinex Easy Fry Max

Cosori Air Fryer

Cosori è un brand che in questi anni ha saputo crearsi la propria nicchia di mercato grazie a friggitrici ad aria affidabili e a buon prezzo. Non è quindi un segreto che uno dei modelli più venduti in questi giorni sia proprio la friggitrice ad aria Cosori con cestello da 5,5 litri. Perfetta per una famiglia di 3-5 persone, ha dimensioni abbastanza compatte e la puoi posizionare sul piano della cucina senza troppi problemi. Per il Black Friday la trovi con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo soli 84,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Dotata di ben 13 funzioni per la cottura, ti permette di preparare veramente di tutto. Puoi impostare una temperatura massima di 205 gradi e cuoce il 50% più velocemente di un forno normale. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Cosori Air Fryer

Friggitrice ad aria Princess

Tra i modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo troviamo anche questa friggitrice ad aria Princess con un cestello da 6,5 litri. Dimensioni generose ma occupa poco spazio in cucina. La particolarità è nel cestello: grazie a un particolare divisorio puoi preparare due cibi contemporaneamente senza confondere i sapori. Ad esempio puoi preparare velocemente patate al forno e cotoletta senza che uno dei due cibi sia troppo cotto. Per il Black Friday di Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo soli 59,99 euro. Rispetto a un forno normale consuma anche il 60% di energia elettrica in meno, con un ottimo risparmio anche sulla bolletta della corrente.

Friggitrice ad aria Princess

Ariete Airy Fryer XXL

Non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria Ariete in questa nostra guida all’acquisto. Abbiamo scelto il modello Airy Fryer XXL con cestello da ben 7 litri. Ideale per chi ama preparare cene gustose per gli amici, la trovi su Amazon a un prezzo di 69,99 euro grazie allo sconto del 30%. Modello molto semplice da utilizzare: tramite la console dei comandi posizionata in alto puoi scegliere quale funzione utilizzare e preparare veramente di tutto. La friggitrice non disperde in casa fumo o l’odore di fritto, ed è anche facile da pulire.

Ariete Airy Fryer XXL

Philips Serie 5000

Ottimo sconto del 50% per la friggitrice ad aria smart Philips 5000. La puoi connettere all’app HomeID per trovare centinaia di ricette gustose e personalizzate in base alle esigenze della tua famiglia e trovi anche opzioni vegane e vegetariane. Grazie alla tecnologia RapidAir ogni cibo è croccante e viene cotto in pochissimo tempo. Puoi scegliere tra 13 diversi modi di cucinare che coprono un ampio ventaglio di possibilità. Solo per il Black Friday di Amazon la trovi a un prezzo di 74,99 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Philips Serie 5000

Ninja MAX Pro

La friggitrice ad aria per i veri maestri della cucina. La Ninja MAX Pro è equipaggiata con un cestello da 6,2 litri e permette di cucinare utilizzando pochissimo olio. Perfetta per le famiglie numerose o per le cene con gli amici, è dotata di 6 funzioni per la cottura che ti permettono una grande libertà d’azione. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 94,99 euro e approfitti di uno sconto del 37%. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Ninja MAX Pro

Philips Dual Basket Air Fryer

Concludiamo questa guida all’acquisto con un modello molto particolare. La friggitrice ad aria Philips Dual Basket è dotata di un doppio cestello separato, in modo da dare l’opportunità di cucinare contemporaneamente cibi differenti. Una funzionalità molto utile soprattutto per chi vuole cucinare più alimenti a cena ottimizzando i tempi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% a un prezzo di 139,99 euro. Al momento è la friggitrice ad aria di questa categoria più venduta e fai un ottimo affare. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Tante opzioni di cottura che puoi gestire per ogni cestello.

Philips Dual Basket Air Fryer