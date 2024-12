Friggitrice ad aria Philips, con lo sconto Black Friday fai un super affare

La friggitrice ad aria Philips Series 5000 è in offerta per il Black Friday con uno sconto eccezionale e la paghi veramente poco. Approfittane subito.

Hai ancora qualche ora di tempo per fare un grande affare su Amazon. Se in questi giorni stavi valutando quale friggitrice ad aria acquistare, ma avevi ancora qualche dubbio, in questo articolo cercheremo di fugarli tutti. Infatti, una delle migliori friggitrici che puoi acquistare oggi è la Philips Serie 5000, disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 42% che ti fa risparmiare decine e decine di euro. Ma non solo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, diminuendo l’esborso iniziale.

La promo è veramente ottima e farsela scappare sarebbe un grave errore. La friggitrice ad aria Philips Serie 5000 è quanto di meglio possa trovare sul mercato. Dimensioni compatte (perfetta per una famiglia di 3-4 persone), grande potenza di cottura e fino a 13 modi differenti di cucinare (oltre alle classiche patatine al forno, puoi grigliare carne e verdure, tostare il pane e fare tantissime altre cose). Facile da gestire grazie alla centrale di comando touch che ti permette di impostare facilmente il metodo di cottura che più si adatta a quello che vuoi cucinare. Una promo da cogliere al volo: il Black Friday sta per terminare!

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Grazie all’offerta Black Friday è disponibile a un prezzo di 74,99 euro con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo utile elettrodomestico per la cucina e risparmi decine e decine di euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 15 euro al mese, molto meno di un caffè al giorno.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata, ma per la consegna devi aspettare qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2025. La puoi acquistare oggi e regalarla per Natale senza il timore di non poterla restituire. Ma difficilmente si resterà delusi da questo ottimo elettrodomestico.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Philips Serie 5000 spicca subito all’occhio per il suo design compatto ed elegante e dotata di un cestello da 4.1 litri, che permette di realizzare fino a 4 porzioni in una volta sola.

Questa friggitrice ad aria Philips Series 5000 non spicca solo per meri fattori estetici. Infatti, sono tante le caratteristiche tecniche che la contraddistinguono. A partire dalle tante funzioni incorporate: permette infatti di friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno, rosolare, tostare. E, ancora, cucinare prodotti congelati o semplicemente decongelare, o eseguire cotture in un unico cestello. Infine, anche disidratare, riscaldare e mantenere caldo il cibo. Uno straordinario piccolo elettrodomestico 13 in 1. Cucinare sarà un vero piacere, grazie alla possibilità di scaricare sul proprio telefono la app gratuita HomeID, che include un ricco ricettario per avere sempre nuove idee in cucina, incluse anche tante ricette vegane e vegetariane .

Molto importante la presenza della tecnologia RapidAir, basata su una forma interna chiamata in gergo "a stella marina", in grado di far "vorticare" l’aria calda, creando pietanze deliziose, croccanti fuori e tenere dentro. Il tutto, con un bassissimo, o addirittura assente, contenuto di olio e con anche con il 90% di grassi in meno. Facile da usare, anche per chi è poco avvezzo ai fornelli, grazie alla comoda maniglia frontale per estrarre il cestello, al display touch intuitivo e alla possibilità di rimuove i suoi componenti interni per pulirli a mano o in lavastoviglie.

