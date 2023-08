Telecamera di sicurezza Amazon, a questo prezzo è praticamente regalata

Fonte foto: Amazon

Mai come oggi è importante avere in casa dei dispositivi tecnologici che aumentino la sicurezza e ti aiutino a tenere sotto controllo la situazione. Tra le soluzioni più economiche ci sono le telecamere di sicurezza. Il mercato ne è oramai pieno e sono tutte molto affidabili e facili da utilizzare. Anche Amazon si è buttato in questo settore con l’azienda Blink, specializzata in telecamere e campanelli smart. E proprio di alcune videocamere di sicurezza Blink vi parliamo oggi. Infatti, da pochissimi giorni sono nuovamente disponibili in offerta e con uno sconto eccezionale. Non solo le singole telecamere, ma anche bundle che comprendono più dispositivi. Come quello di cui vi parliamo oggi e che comprende la telecamera di sicurezza Blink Mini e Blink Outdoor. La prima è una telecamera dalle dimensioni ridotte pensata per l’interno, mentre la seconda può essere montata esternamente e ha un’autonomia di ben due anni. Utilizzarle insieme permette di tenere sotto controllo sia l’esterno sia l’interno della propria abitazione.

Come detto, oggi troviamo questo bundle in super offerta. Grazie allo sconto del 48% lo paghi esattamente la metà e risparmi quasi 65€ sul prezzo di listino. Una promo eccezionale da non farsi scappare: al momento sono tra le telecamere più vendute sul sito di e-commerce. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente per migliorare la sicurezza della tua abitazione.

Bundle Blink Mini + Blink Outdoor

Telecamere di sicurezza Blink: le caratteristiche

Una delle migliori promo che possiate trovare in questi giorni sul sito di e-commerce riguarda proprio dei dispositivi Amazon e più precisamente le telecamere di sicurezza Blink. Come abbiamo già anticipato, è disponibile questo bundle che comprende sia la telecamere Blink Mini sia la videocamera Blink Outdoor. Vediamo le caratteristiche di ognuna.

La Blink Mini, come si può intuire dal nome, è una telecamera di sicurezza IP per l’interno dalle dimensioni ridotte. Ti aiuta a tenere sotto controllo tutto quello che accade all’interno dell’abitazione, sia di giorno, sia di notte. Le immagini sono in altissima definizione (10810p) ed è presente anche un sensore di movimento che ti avvisa in tempo reale se rileva qualche movimento anomalo. Ricevi una notifica push direttamente sullo smartphone e puoi verificare tramite l’app se si tratta di un falso allarme. Con la funzione Live View puoi controllare in ogni momento cosa avviene in casa in tempo reale, mentre con l’audio bidirezionale puoi parlare con chi è presente nell’abitazione. Facile da configurare: basta collegarla alla rete Wi-Fi e seguire la procedura guidata tramite app. Come tutti i dispositivi Amazon, è compatibile con Alexa.

La telecamera Blink Outdoor, invece, è pensata per l’esterno dell’abitazione. Resiste alle intemperie ed è dotata di una batteria con autonomia fino a 2 anni. La puoi montare sul muro esterno di casa e controllare se si avvicina qualche malintenzionato. Ricevi in tempo reale le notifiche se viene rilevato qualche movimento sospetto. Con la funzione Live View puoi controllare in tempo reale cosa accade nelle vicinanze della tua abitazione. Progettata per essere configurata in pochissimo tempo ed è subito attiva. Compatibile con Alexa.

Offerta bundle videocamere di sicurezza Blink: prezzo e sconto su Amazon

Oggi troviamo questo bundle che comprende Blink Mini e Blink Outdoor in offerta su Amazon a un prezzo di 69,99€. Lo sconto è del 48% e si approfitta del minimo storico e dello stesso prezzo del Prime Day. Come abbiamo appena visto nel paragrafo precedente si tratta di due videocamere che permettono di registrare in altissima definizione e facili da installare. La disponibilità è immediata e acquistando il bundle adesso lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore. Un affare da non farsi scappare.

