Blink Outdoor, a questo prezzo la telecamera è quasi regalata: sconto esagerato

La telecamera Blink Outdoor è in offerta con uno sconto del 40% e costa veramente poco. Impermeabile, immagini in alta risoluzione e una batteria che dura due anni

Quando Amazon propone in offerta i suoi prodotti di punta, l’unica cosa da fare è acquistarli velocemente prima che la promo termini. Ed è quello che bisogna fare in queste ore con la telecamera di sicurezza per l’esterno Blink Outdoor, uno dei migliori dispositivi in circolazione per migliorare la sicurezza della propria abitazione spendendo molto meno rispetto alla concorrenza. In questi giorni è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 40% e la si paga il minimo storico dell’ultimo periodo. A un prezzo così basso è veramente difficile non acquistarla, anche grazie al fatto che si tratta di un vero best-buy.

Blink Outdoor offre tutto quello che ci si aspetta solitamente da un prodotto di questo genere. Oltre a essere resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici, la telecamera assicura immagini in alta definizione e grazie ai sensori di movimento ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. In ogni momento puoi controllare tramite l’app dello smartphone cosa sta accadendo intorno alla propria abitazione ed essendo un dispositivo Amazon supporta anche l’assistente vocale Alexa. Insomma, una videocamera IP completa e soprattutto facile da utilizzare.

Blink Outdoor

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Blink Outdoor: come funziona e a cosa serve

Per chi non lo sapesse, Blink è un brand di proprietà di Amazon ed è specializzato nei prodotti per la sicurezza domestica, dalle telecamere fino ai videocitofoni smart. Dispositivi sempre più in voga e che oramai hanno raggiunto un prezzo talmente basso che sono alla portata di tutti. Come questa Blink Outdoor, una telecamera smart pensata per l’esterno, ma che all’occorrenza può essere montata anche all’interno dell’abitazione.

La videocamera è dotata di un sensore fotografico che assicura immagini e riprese in alta definizione e ricchi di dettagli, anche quando c’è maltempo o poca luce. Essendo pensata per l’esterno, è resistente anche alle intemperie, compresi gli acquazzoni. Come tutte le telecamere di questo tipo, ha dei sensori di movimento che ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento sospetto all’esterno dell’abitazione. Appena ricevi la notifica sull’app dello smartphone puoi controllare in tempo reale chi si sta avvicinando al portone di casa. In questo modo puoi cercare di allontanare i malintenzionati per tempo. Sempre tramite l’app puoi anche parlare con chi è presente in giardino o all’esterno grazie all’audio bidirezionale.

Un altro dei punti di forza della Blink Outdoor è la facilità dell’installazione. Non ha bisogno di un impianto elettrico grazie alla presenza di due batterie AA che assicurano un’autonomia fino a due anni. Per la configurazione bastano cinque minuti e seguire le indicazioni a schermo mostrate sull’app. Come tutti i dispositivi Amazon è compatibile con Alexa e puoi usare i comandi vocali per monitorare l’abitazione da remoto. Puoi salvare i video localmente utilizzando il Sync Module, un accessorio acquistabile separatamente, oppure puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni al servizio cloud di Blink.

Blink Outdoor in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo veramente ottimo per la videocamera IP per l’esterno Blink Outdoor. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 59,99€, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Nella sua fascia di prezzo è sicuramente una delle migliori che possiate trovare: come abbiamo appena visto offre tantissime funzionalità speciali. C’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Come per tutti i dispositivi Amazon la disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Approfittatene immediatamente, la promo oramai sta per scadere.

Blink Outdoor

Per chi vuole proteggere anche l’interno dell’abitazione, troviamo in promo speciale questo bundle che comprende la Blink Outdoor e la Blink Mini, la telecamera small pensata per il salotto o la cucina. Acquistando questo bundle che costa 69,99€ si risparmia ben il 48%. Spendendo solo 10€ in più rispetto alla Blink Outdoor si ottiene una videocamera in più.

Blink Outdoor + Blink Mini