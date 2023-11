Fonte foto: Bluetti

Bluetti è un’azienda americana che si è ricavata uno spazio importantissimo in un mercato molto particolare: quello delle "power station". Con questo termine si intende, in buona sostanza, una batteria più o meno trasportabile con la quale alimentare elettrodomestici e dispositivi elettronici dove (o quando) non c’è una fornitura di elettricità disponibile.

Nel giro di pochi anni Bluetti ha creato una gamma di prodotti sempre più completa, con power station di varie dimensioni e peso, potenza e capacità di accumulo. Alcune di queste power station sono anche ricaricabili tramite piccoli pannelli fotovoltaici facilmente trasportabili, venduti dalla stessa Bluetti.

L’ultima power station presentata da Bluetti è un modello molto versatile, la Bluetti AC70, che non è esagerato definire "per tutti".

Bluetti AC70 – Kit Power Station e pannello fotovoltaico

Bluetti AC70: caratteristiche tecniche

Bluetti AC70 è un prodotto molto compatto, da 31,4×20,9×25,5 centimetri di dimensione e appena 10 chili di peso, quindi facilmente spostabile all’interno della casa (ha una comoda maniglia nella parte superiore) o, perché no, anche trasportabile in auto, in modo da avere una batteria di riserva per le gite in mezzo alla natura.

Al suo interno c’è una batteria al litio ferro fosfato dalla capacità di 716 Wh e un’elettronica di potenza in grado di erogare una potenza massima di 1.000 watt, che salgono a 2.000 watt in modalità Power Lifting (attivabile tramite l’app di controllo).

Con queste caratteristiche tecniche Bluetti AC70 può alimentare un elettrodomestico che consuma 700 watt per 60 minuti consecutivi, uno che consuma 1.400 watt per 30 minuti, uno che consuma 2.000 watt per circa 20 minuti.

Ma la vera utilità di questo device è evidente quando è usato per alimentare dispositivi a basso consumo: Bluetti AC70 può ricaricare 17 volte un drone da 40 watt, 10 volte un laptop da 65 watt, 60 volte uno smartphone da 10 watt.

E’ poi possibile alimentare più dispositivi contemporaneamente, usando le 7 prese a disposizione nella parte frontale: 2 schuko, 1 porta accendisigari 12V/10A, 2 USB-A (fino a 12 W) e 2 USB-C (fino a 100 W). Sempre nella parte frontale, poi, c’è la presa per la ricarica della power station.

La ricarica può avvenire in due modi: collegando la Bluetti AC70 ad una normale presa di corrente della casa, oppure ad uno dei pannelli fotovoltaici a disposizione nel catalogo Bluetti. Nel primo caso la potenza massima assorbita è di 850 watt, quindi la power station si ricarica completamente in circa un’ora.

Infine, è possibile anche collegare la Bluetti AC70 ad una batteria aggiuntiva come le Bluetti B80 (806 Wh), B230 (2.048 Wh) e B300 (3.072 Wh), per aumentare la quantità di energia disponibile.

Per conoscere lo stato della carica e la batteria residua è possibile usare il display integrato, oppure l’app per smartphone che si collega alla power station tramite Bluetooth.

Bluetti AC70: quanto costa

Bluetti AC70 è un sistema di accumulo dell’energia elettrica per soddisfare esigenze di base di un utente di base, occupando meno spazio possibile e mantenendo una trasportabilità molto elevata.

Il prezzo di lancio è di 599 euro, in occasione del Black Friday, e la disponibilità effettiva è a partire dal 12 dicembre, ma il prodotto è ordinabile già dal 24 novembre. Anche su Amazon, dove è in vendita in kit con il pannello fotovoltaico portatile.

Bluetti AC70 – Kit Power Station e pannello fotovoltaico