Bose Smart Soundbar 600 ufficiale: compatta, potente, efficace

Debutta ufficialmente Bose Smart Soundbar 600, l’altoparlante che punta tutto sulla compattezza, la potenza e l’efficacia. Infatti, il dispositivo del colosso dell’audio pur essendo abbastanza piccolo, assicura un’audio immersivo e coinvolgente nella fruizione di film, TV e musica. Per quanto riguarda il prezzo, ovviamente, rispecchia lo tradizione della compagnia: non siamo, di certo, di fronte ad uno speaker economico.

Bose Smart Soundbar 600: com’è

Il nuovo speaker di Bose è abbastanza compatto ed offre un design basso in modo da allinearsi a qualsiasi TV. Le misure, infatti, corrispondono a 5,61 cm di altezza, 10,39 cm di profondità e circa 69 cm di lunghezza. Il corpo della Bose Smart Soundbar 600 è nero opaco e sull’area anteriore è inserita una griglia nera in metallo.

Dotata di Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast integrati, Spotify Connect e Apple AirPlay 2, questa soundbar si rivela ottima per gli amanti dello streaming. Inoltre, ha Google Assistant e Amazon Alexa e, quindi, può rispondere ai comandi vocali. Il sistema Bose Voice4Video, tra l’altro, permette attraverso Alexa di accendere la TV, modificare ingresso e sintonizzarsi sui canali preferiti, mentre la tecnologia Bose SimpleSync consente di associare la soundbar con cuffie Bose compatibili o a speaker Bluetooth per migliorare ulteriormente l’esperienza di ascolto.

Il dispositivo è poi provvisto del sistema Dolby Atmos che, insieme alla tecnologia proprietaria Bose TrueSpace, restituisce un audio coinvolgente. "Per coloro che vogliono sentirsi completamente avvolti dall’audio, ma non dispongono di spazio sufficiente per le apparecchiature" ha affermato Raza Haider, chief product officer di Bose "la Smart Soundbar 600 è la soluzione ideale".