TV Speaker Bose, un'ottima soundbar a un prezzo d'occasione

La soundbar Bose TV Speaker è un device semplice e intuitivo, l’ideale per chi cerca un prodotto per l’utilizzo quotidiano. Con l’offerta Amazon il prezzo è top

Acquistare una soundbar per l’utilizzo quotidiano, magari per migliorare la resa sonora di una smart TV o di un PC, non è una cosa semplice e l’utente si troverà davanti decine di dispositivi che vanno a occupare tutte le fasce di prezzo.

Per chi non ha particolari esigenze e cerca un device semplice e con un set di funzionalità essenziali, ma non vuole rinunciare alla qualità di un marchio storico dell’HiFi, la scelta non può che ricadere su un prodotto come il TV Speaker Bose, un sistema audio facile da installare e da utilizzare che si adatta facilmente a qualsiasi situazione e qualsiasi contesto abitativo.

Con l’offerta su Amazon questa soundbar può essere acquistata per poco più di 200 euro, uno sconto molto interessante che può davvero fare gola a molti.

Bose TV Speaker – Soundbar compatta – Modalità dialogo e Modalità bassi

TV Speaker Bose: scheda tecnica

La TV Speaker Bose è una soundbar dalle dimensioni contenute (5,6×59,4×10,2 cm) e dal peso di 2 Kg, la soluzione perfetta per chi vuole migliorare l’audio della propria smart TV o del PC ma non ha a disposizione troppo spazio. Parliamo, insomma, di un sistema audio che può essere installato facilmente e posizionato praticamente ovunque.

Oltretutto, questa soundbar è un prodotto davvero funzionale, con due sole modalità di utilizzo che vanno dritte al punto e fanno ciò che devono senza troppi complimenti. La Modalità dialogo, ad esempio, enfatizza le voci di un qualsiasi contenuto in riproduzione, la Modalità bassi, invece, migliora la resa sonora delle frequenze basse.

Tra le connessioni ci sono una porta HDMI (con ARC), una porta USB-A (utile per le funzioni di servizio e gli aggiornamenti), l’ingresso ottico e l’ingresso per il cavo AUX da 3,5 mm. Non manca nemmeno il Bluetooth 4.2 che permette di riprodurre facilmente i contenuti da una qualsiasi fonte esterna, senza il bisogno di ulteriori collegamenti cablati.

Inoltre, grazie al connettore per Bose Bass Module è possibile aggiungere a parte un subwoofer esterno (da acquistare separatamente) scegliendo uno dei prodotti della serie Bass Module 500 o Bass Module 700.

Ultima particolarità di questo prodotto, la presenza del telecomando Incluso nella confezione così da poter accendere o spegnere la soundbard, gestire il volume e il muto, sincronizzare un dispositivo Bluetooth e selezionare tra una delle modalità di utilizzo.

TV Speaker Bose: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino della Bose TV Sticker è di 299,95 euro. Con le offerte Amazon, però, ancora per qualche ora è possibile portare a casa questa soundbar a 219,99 euro (-27%, -79,96 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo prodotto per migliorare l’audio di casa.

