Bose TV Speaker, con l'offerta Amazon il prezzo è irripetibile

Il mercato delle soundbar è vasto ed estremamente variegato, con la possibilità di acquistare modelli molto diversi tra loro: dai prodotti di fascia alta, ricchi di funzionalità avanzate, fino ad arrivare alle soluzioni più economiche, pensate per migliorare l’audio della propria smart TV di casa senza spendere cifre esorbitanti.

In questa seconda categoria di prodotti rientra la Bose TV Speaker, un device che si distingue per la sua semplicità d’uso e di installazione e, naturalmente, un ottimo rapporto qualità-prezzo, adatto praticamente a tutte le tasche.

Proprio in queste ore grazie all’offerta su Amazon il prezzo di questo device scende sotto i 200 euro, un’occasione irripetibile che deve essere colta senza troppe esitazioni.

Bose TV Speaker – Soundbar compatta– Modalità dialogo e Modalità bassi

Bose TV Speaker: scheda tecnica

Il diffusore TV Bose è un device dal design compatto (5,6×59,4×10,2 cm) e dal peso di 2 Kg, la soluzione perfetta per essere posizionata praticamente ovunque, migliorando la resa sonora di una smart TV anche all’interno di ambienti dalle dimensioni ridotte.

Parliamo in questo caso specifico di un prodotto davvero intuitivo, con poche e semplici funzioni: la Modalità dialogo utile per mettere in evidenza le voci dei contenuti in riproduzione e la Modalità bassi che come dice il nome stesso, va a migliorare la resa sonora delle basse frequenze.

Tra le connessioni a disposizione ci sono: una porta HDMI (con ARC), una porta USB-A (utile per le funzioni di servizio e per gli aggiornamenti), l’ingresso ottico, l’ingresso per il cavo AUX da 3,5 mm e un connettore per utilizzare un Bose Bass Module esterno acquistando separatamente un subwoofer della serie Bass Module 500 o Bass Module 700. Tra le connessioni wireless, invece, c’è il Bluetooth 4.2 che consente all’utente di riprodurre i contenuti audio provenienti da una fonte esterna, come uno smartphone ad esempio, senza dover utilizzare altri cavi.

Incluso nella confezione c’è anche l’apposito telecomando che consente di accendere o spegnere la soundbar, regolare il volume, mettere in muto, sincronizzare un dispositivo Bluetooth e selezionare una delle due modalità di riproduzione disponibili (dialogo o bassi).

Come evidente, insomma, si tratta di un prodotto intuitivo che fa della semplicità d’uso e di installazione il suo punto forte, due caratteristiche che lo rendono la scelta perfetta per chi non è ferrato in materia e cerca essenzialmente una soundbar per migliorare la resa sonora della propria smart TV.

Bose TV Speaker: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino della soundbar Bose TV Speaker è di 299,95 euro. Per le prossime ore, approfittando delle offerte Amazon, il prezzo scende a 199,99 euro (-33%, -99,96 euro) uno sconto più che interessante che permette di portare a casa un buon prodotto, risparmiando qualcosa.

