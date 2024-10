Bose Smart Ultra, la soundbar top di gamma a un prezzo irripetibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il mercato delle soundbar è in crescita e sono sempre di più gli utenti che si rivolgono a prodotti del genere per migliorare la resa sonora della propria smart TV, acquistando un device che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico e, soprattutto, estremamente semplice da installare.

Tra i dispositivi più apprezzati dai consumatori c’è sicuramente la Bose Smart Ultra una soundbar all-in-one con tante funzionalità interessanti pronte a soddisfare anche le persone più esigenti. Chiaramente, si tratta di un prodotto di fascia alta e il prezzo non è adatto a tutte le tasche. Ma con le offerte Amazon ancora per qualche ora è disponibile a un prezzo irripetibile, con uno sconto di più di 200 euro e un’occasione del genere non capita di frequente.

Bose Smart Ultra: scheda tecnica

Bose Smart Ultra è una soundbar con subwoofer integrato. Parliamo di un prodotto estremamente versatile, che può essere piazzato praticamente ovunque migliorando nettamente l’audio della propria smart TV.

Il device è compatibile anche con il Dolby Atmos e, utilizzando i driver up-firing con tecnologia PhaseGuide, è in grado di creare un suono tridimensionale, andando a virtualizzare la posizione degli altoparlanti nella stanza. Con la utilizzando tecnologia TrueSpace, invece, quando un contenuto non è compatibile con il Dolby Atmos, la soundbar utilizza i driver per simulare un effetto tridimensionale.

Tra le funzioni a bordo abbiamo: QuietPort, che elimina le distorsioni del suono migliorando la riproduzione dei bassi e Dialogue Boost che tramite algoritmi AI permette di mettere in evidenza le voci bilanciandole con gli effetti sonori. Con la calibrazione Adaptiq, inoltre, la soundbar è in grado di di analizzare l’acustica della stanza e regolare in autonomia le impostazioni audio.

Le varie funzionalità possono essere gestite tramite l’app Bose SimpleSync che, oltretutto, permette anche di collegare la Bose Smart Ultra agli atri altoparlanti Bose o agli auricolari compatibili e migliorare ulteriormente la resa sonora. Sempre dall’app è possibile anche selezionare l’assistente vocale da utilizzare scegliendo tra Alexa e Google Assistant.

Tra le connessioni ci sono una porta HDMI (con eARC), l’ingresso ottico e una porta USB, da utilizzare esclusivamente per il servizio di assistenza. Le connessioni wireless comprendono il Bluetooth e il WiFi. Infine la soundbar è compatibile anche con AirPlay 2 di Apple, Google Chromecast e Spotify Connect.

Bose Smart Ultra: prezzo e disponibilità

La soundbar Bose Smart Ultra ha un prezzo di listino di 999,95 euro, ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore si può acquistare a 779 euro (-22%, -220,95 euro) uno sconto molto interessante che potrebbe fare la felicità di molti.

