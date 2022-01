Tutto sulla premiata serie TV Breaking Bad

Creata da Vince Gilligan per AMC nel 2008, Breaking Bad è una serie TV unica nel suo genere. E lo è fin dalle origini, che vogliono l’autore aver preso ispirazione da un curioso articolo di cronaca locale per plasmare quella che, senza paura di esagerare, è con molta probabilità la più grande storia di degrado morale mai vista sul piccolo schermo.

Una storia, quella di Walter White, costruita su quella reale di un professore di chimica arrestato per essere stato scoperto a cucinare metanfetamine. Forte di un cast azzeccatissimo e di una narrazione sempre brillante, ad oggi lo show è considerato uno dei migliori di sempre da pubblico e critica. Scopriamone allora la trama, tutte le stagioni esistenti e i tanti riconoscimenti conquistati nei cinque anni di messa in onda.

Breaking Bad: episodi e trama

Trasmessa dal 2008 al 2013 dalla rete via cavo AMC, Breaking Bad è una serie TV statunitense di genere drammatico ideata da Vince Gilligan. Osannata dalla critica e seguitissima da un nutrito pubblico di appassionati, è considerato uno degli show televisivi più importanti, influenti ed innovativi mai realizzati. In Italia è andata in onda in prima visione sul canale satellitare AXN, e successivamente in chiaro su Rai 4 per cinque stagioni, per un totale di 62 episodi.

Stagione 1

La prima stagione della serie firmata da Gilligan introduce al pubblico il personaggio di Walter White, protagonista che incarna perfettamente l’idea che non tutti siamo destinati a essere “brave persone". Walter è un professore di chimica di Albuquerque, in New Mexico, che vive con la moglie Skyler, incinta della loro secondogenita, e il figlio Walter “Flynn" Junior, affetto da una paralisi cerebrale.

Alla soglia del suo 50esimo compleanno, per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia, si vede costretto a svolgere un secondo lavoro in un autolavaggio. Ad una vita costellata di difficoltà, si aggiunge una terribile notizia: a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni.

Supportato dalla moglie, dal figlio, dal cognato Hank – agente della DEA, il dipartimento anti-droga statunitense – e dalla cognata Marie, non ha i soldi per pagare la copertura assicurativa necessaria alle cure. Tuttavia, in seguito al casuale incontro con Jesse Pinkman, un suo ex studente diventato un piccolo spacciatore, il nostro remissivo antieroe decide di cominciare a cucinare insieme a lui cristalli di metanfetamina.

Grazie alla sua conoscenza della chimica, la metanfetamina di Walter si rivela di qualità decisamente superiore rispetto alla concorrenza, con una purezza del 99,1%. I cristalli permettono a Walter White di farsi sempre più strada nel mercato della droga e di guadagnare così tanto denaro da assicurare la sopravvivenza della sua famiglia anche dopo la sua morte prematura.

A seguire, i titoli dei 7 episodi che compongono la prima stagione di Breaking Bad:

Questione di chimica Senza ritorno Conseguenze radicali Una malattia scomoda Materia grigia Un pugno di mosche Vendetta

Stagione 2

Nella seconda stagione, ad attività ormai ampiamente avviata, Walter si accorge che è proprio la sua doppia vita a danneggiare la stabilità della sua famiglia. La situazione si è fatta pericolosa su più fronti, con diverse persone poco raccomandabili a tenere d’occhio da vicino il business messo in piedi da Walter White e il suo ex allievo Jesse. I due, dopo aver concluso un affare con Tuco, si rendono conto di quanto l’uomo sia fuori di testa ed effettivamente una minaccia. Non a caso sarà questo losco criminale a rapirli per ottenere informazioni riguardo ad Hank e la DEA.

Ecco i titoli di tutti i 13 episodi della Stagione 2:

Tutto cambia Grigliato Punto da un’ape morta Giù Una pistola per Jesse Una lezione indimenticabile Nero e azzurro Conviene chiamare Saul 4 giorni fuori Game Over Mandala Phoenix Albuquerque

Stagione 3

Nella terza stagione di Breaking Bad, la situazione precipita, facendosi sempre più complessa per Walter. Mentre il cancro è inaspettatamente in remissione, sua moglie Skyler decide di chiedere il divorzio. Come se non bastasse, la donna finisce per scoprire il particolare business del marito, il cognato ha intenzione di arrestarlo e un cartello sta programmando di ucciderlo. Nel frattempo Jesse esce dal centro di recupero, mentre Walter è chiamato a correre ai ripari per evitare che il futuro della sua famiglia venga definitivamente compromesso.

Questi i 13 episodi della stagione:

Ora basta Cavallo senza nome Tradimento Luce verde Di più Al tramonto Un minuto Ti vedo Atmosfere Caccia grossa Scrupoli Mezze misure Niente mezze misure

Stagione 4

La quarta stagione segna la definitiva trasformazione di Walter White da timido e impacciato professore in criminale senza scrupoli. Intanto il rapporto con Jesse rischia di andare a rotoli, con il ragazzo sempre più distante ed ostile. In più, Hank e la DEA gli sono sempre alle calcagna, mentre Gus Fring, lo spietato narcotrafficante che controlla l’intera operazione, si trasforma ben presto in una pericolosissima minaccia da non poter assolutamente sottovalutare.

A seguire, tutti i 13 episodi della Stagione 4 di Breaking Bad:

Il taglierino Calibro 38 Casa aperta La versione di Skyler L’autolavaggio Messi all’angolo Un cane difficile Fratelli Cimici Alla salute Nuove identità Cercando vendetta Fine della storia

Stagione 5

Siamo arrivati alla resa dei conti, con ultima stagione a chiudere l’intero ciclo narrativo. Walter White ha organizzato un infallibile piano per uccidere Fring, ma la DEA sta inevitabilmente indagando al riguardo. A seguito della morte del rivale e dell’esplosione del laboratorio, Walter e Jesse stanno cercando un nuovo partner per il loro business, ma potrebbe essere proprio un nuovo membro della squadra a danneggiare ulteriormente il rapporto tra i due soci.

Più sotto, i 16 episodi che compongono la quinta ed ultima stagione:

Vivi libero o muori L’affare tedesco Indennità di rischio Un ambiente migliore Rapina al treno Buonuscita Dì il mio nome Volare alto Denaro insanguinato Questioni di famiglia Confessioni Cane rabbioso Riserva indiana Declino Tutto torna Felina

Nel febbraio del 2009, AMC ha arricchito la storia dello show con Breaking Bad: Original Minisodes, una serie di 5 mini-episodi disponibili online che si collocano tra la prima e la seconda stagione, tutti di genere commedia. Sulla scia del grande successo della serie principale, nel 2015 viene lanciato Better Call Saul, spin-off con protagonista l’avvocato Jimmy McGill/Saul Goodman. Nel 2019, invece, ha fatto il suo debutto El Camino – Il film di Breaking Bad, sequel della serie televisiva incentrato sul personaggio di Jesse Pinkman e sulla sua fuga verso la libertà dopo il finale della quinta stagione.

Breaking Bad: cast e personaggi

Il successo di Breaking Bad si deve anche e soprattutto alle straordinarie interpretazioni del suo cast, con alcuni degli attori ad aver di fatto ricoperto il ruolo di una vita. Vince Gilligan ha scelto Bryan Cranston per il ruolo di Walter White, incontrando la resistenza della produzione che non voleva puntare su un attore noto principalmente in ruoli comici per una parte così drammatica.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, per una delle prestazioni attoriali più convincenti tra quelle del piccolo schermo. Al suo fianco, un altrettanto incredibile Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman, e il sempre talentuoso Giancarlo Esposito, nei panni del villan dell’intera serie, Gustavo “Gus" Fring.

Di seguito, tutti i personaggi principali – con relativi attori – dello show:

Skyler White, interpretata da Anna Gunn

Hank Schrader, interpretato da Dean Norris

Marie Schrader, interpretata da Betsy Brandt

Walter White Jr., interpretato da RJ Mitte

Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk

Mike Ehrmantraut, interpretato da Jonathan Banks

Lydia Rodarte-Quayle, interpretata da Laura Fraser

Todd Alquist, interpretato da Jesse Plemons

Breaking Bad: premi e riconoscimenti

Breaking Bad, oltre che amatissimo dai telespettatori, è stato ampiamente acclamato dalla critica, che ne ha apprezzato soprattutto la sceneggiatura, le illuminate scelte di regia e le interpretazioni degli attori principali. Nel 2013, la Writers Guild of America l’ha collocata addirittura al 13esimo posto tra gli show meglio scritti di tutti tempi, mentre lo stesso anno il Guinness World Records l’ha riconosciuta come serie con la più alta valutazione di tutti i tempi, citando la quinta stagione con il punteggio di 99/100 attribuitole da Metacritic.

Si tratta inoltre di una delle serie TV più premiate di sempre, forte dei suoi 16 Emmy Award, 8 Satellite Award, 12 Saturn Award, 6 WGA Award, 5 TCA Award, 2 Golden Globe, 3 Screen Actors Guild Award, un PGA Award, 2 DGA Award e 6 Critics’ Choice Television Award.