Domani esce The Bear 3: le cose da sapere

Trama, cast e informazioni utili sulla terza stagione di The Bear, che sta per diventare disponibile anche per il pubblico italiano

Fonte foto: Chuck Hodes/FX

Esce domani, 14 agosto, la terza stagione di The Bear, la serie FX acclamata dalla critica e premiata agli Emmy Award. Creata da Christopher Storer, la serie comedy-drama è stata nominata programma televisivo AFI dell’anno per due anni consecutivi e ha ricevuto diversi riconoscimenti e nomination: oltre ai già citati Emmy Awards, è stata candidata o premiata – tra gli altri, solo per citarne alcuni – ai Golden Globe Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Peabody Award e ai Critics Choice Award.

The Bear 3: chi c’è nel cast

Prodotta da FX Productions, The Bear 3 avrà ancora come protagonisti Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach.

Nel cast della terza stagione tornano anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Il creatore della serie, Christopher Storer, è anche produttore esecutivo insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson e Hiro Murai.

Courtney Storer è co-produttrice esecutiva e culinary producer.

La trama di The Bear 3: di cosa parla

Nella terza stagione di The Bear Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White), Sydney Adamu (alias Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) faranno tutto ciò che possono per portare e mantenere il The Bear ad alti livelli.

Il locale è stato infatti trasformato in un raffinato ristorante, ma deve lottare per rimanere in attività. Carmy è determinato, si impegna più che mai e pretende lo stesso dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare passo di Carmy e per garantire i risultati eccellenti che chiede.

Il trailer di The Bear stagione 3

Nella stagione 3 la squadra di The Bear arriva in effetti a raggiungere nuovi livelli di eccellenza, ma ciò metterà anche in evidenza i legami che tengono unito il ristorante e renderà palese al pubblico chi ha davvero la stoffa per navigare a vista nell’instabile e complesso settore della ristorazione, dove ogni secondo conta e dove le sfide e dove le nuove opportunità sono sempre dietro l’angolo.

Questo il trailer della terza stagione di The Bear:

The Bear 3 in streaming

La terza stagione di The Bear è uscita negli Stati Uniti a fine giugno 2024, ottenendo recensioni generalmente positive. Adesso anche il pubblico italiano potrà finalmente vedere come proseguono le avventure di Carmy e della sua squadra.

La stagione 3 esce infatti in streaming su Disney+ il 14 agosto 2024. Tutti i dieci episodi saranno subito disponibili, mentre le prime due stagioni sono già visibili sulla stessa piattaforma di streaming.

Ci sarà anche The Bear 4?

Già prima del debutto di The Bear 3, la serie tv è stata rinnovata per una quarta stagione. Le riprese di The Bear 4 si sono svolte subito dopo quelle della stagione 3, dunque è probabile che non bisognerà attendere troppo tempo prima di vedere in streaming anche quei nuovi episodi.