Serie tv e film come I Soprano

Fonte foto: Anthony Neste/Sky

Acclamata da pubblico e critica, I Soprano è una delle serie che sono diventate un fenomeno culturale e hanno cambiato la storia della tv. Targata HBO, la serie è composta da sei stagioni che sono andate in onda negli Stati Uniti, e poi in Italia, dal 1999 al 2007. A ideare, produrre e dirigere l’epopea di Tony Soprano, boss della mafia italoamericana del New Jersey, è stato David Chase.

Chi vuole dedicarsi al rewatch di questa serie tv iconica oggi trova tutte le stagioni in streaming su NOW. Per chi invece cerca qualcosa di diverso, ma con le stesse atmosfere, ecco serie tv e film simili a I Soprano da guardare subito.

I Soprano, la vera storia: il documentario

Oltre alla serie tv completa, su NOW e Sky on demand c’è anche il nuovo documentario I soprano. La vera storia. Diretto da Alex Gibney, il docufilm in due parti racconta la creazione e l’impatto della rivoluzionaria serie targata HBO, che faceva il suo debutto 25 anni fa.

Oltre ad approfondire la vita e la carriera del creatore David Chase, il documentario mostra in che modo la serie è diventata un fenomeno culturale. Tra audizioni, interviste e filmati esclusivi, intervengono anche Lorraine Bracco, Edie Falco e Michael Imperioli.

Il Padrino

È l’associazione più scontata, forse, visto che in entrambi i casi si parla di mafia italoamericana, ma questo film non può certo mancare nella lista. Ambientato negli anni Quaranta, Il Padrino racconta la vita di Vito Corleone, che deve riuscire a tenere la famiglia unita e l’impero mafioso compatto. Questo grande classico del 1972 si trova in streaming su varie piattaforme, tra cui Prime Video, NOW e Netflix.

Scarface

Su Prime Video e NOW c’è altrimenti Scarface, un altro grande classico del cinema uscito nel 1983. Il protagonista questa volta è Tony Montana, uomo ambizioso e spregiudicato che, beneficiando di un’amnistia da parte del governo cubano, arriva in Florida e prova a eliminare un boss della mafia locale per prendere il suo posto.

Quei bravi ragazzi

Si resta decisamente sullo stesso tema anche con Quei bravi ragazzi, film del 1990, ambientato negli anni Cinquanta, in cui un americano di origini italo-irlandesi fa carriera nella mafia newyorchese. L’esperienza gli riserva però diverse sorprese. Il film, che è diretto da Martin Scorsese, si può vedere su Netflix e a noleggio su altre piattaforme di streaming, tra cui TIM Vision.

Breaking Bad

Chi cerca le atmosfere serie e tese de I Soprano, ma anche un assaggio di vita criminale e di dramma famigliare, può probabilmente trovare qualcosa di simile in Breaking Bad, acclamata serie tv uscita tra il 2008 e il 2013 e oggi disponibile su Netflix.

Il protagonista è un mite professore di chimica, Walter White, che scopre di avere un cancro ai polmoni e, in vista della sua morte, decide di garantire il benessere economico alla propria famiglia iniziando a produrre e vendere anfetamine. L’uomo precipita così in una spirale di eventi che si rivelerà sempre più oscura e violenta.

Narcos: Messico

Manteniamo l’accoppiata impero della droga e mondo criminale con Narcos: Messico, serie in tre stagioni disponibile su Netflix. La serie tv racconta in particolare l’ascesa del cartello di droga di Guadalajara, in Messico, mentre un agente della DEA inizia a indagare su alcuni narcotrafficanti e si ritrova in seria difficoltà.