The Bad Guy, quando esce la seconda stagione

Manca poco all’uscita della seconda stagione di The Bad Guy su Prime Video, ma manca ancora meno alla presentazione dei primi due episodi in anteprima ad Alice nella città. Le prime due puntate della stagione 2 della serie dark comedy, prima di arrivare sulla piattaforma di streaming, saranno infatti presentate nella categoria "Serie" della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, che si chiama appunto Alice nelle città. L’appuntamento con il Festival è dal 16 al 27 ottobre, mentre il debutto su Prime Video avverrà alcune settimane dopo.

The Bad Guy seconda stagione: la trama

La prima stagione di The Bad Guy, composta da sei episodi già disponibili su Prime Video, è stata acclamata da pubblico e critica. Il protagonista della storia è Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano integerrimo che, dopo essere stato ingiustamente condannato per mafia, decide di mettere a punto un articolato piano di vendetta diventando il "bad guy" che è stato accusato di essere.

La trama della seconda stagione della serie Original italiana si giocherà invece sulla guerra per trovare l’archivio di Suro, che contiene anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Sulle tracce di questa documentazione ci sono Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda… L’archivio diventa, così, «un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene», si legge nella sinossi ufficiale.

Il cast di The Bad Guy stagione 2

La seconda stagione è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. Nel cast ci sono i volti già noti al pubblico che ha seguito il primo ciclo di episodi, ma anche alcune new entry.

Tra i protagonisti figurano Luigi Lo Cascio (che interpreta Nino Scotellaro), Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza e Giulia Maenza. Completano il cast Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola.

Cose belle: le prime due puntate della seconda stagione di The Bad Guy verranno proiettate in anteprima ad Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma.

La stagione 2 è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, che l’hanno anche scritta insieme a Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti e Giordana Mari. La serie è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film in co-produzione con Amazon MGM Studios, in associazione con FIFTH SEASON e in collaborazione con Rai Cinema.

Dove vedere The Bad Guy 2

The Bad Guy – Seconda stagione esce su Prime Video il 5 dicembre 2024. Come anticipato, però, i primi due episodi saranno presentati in anteprima ad Alice nella città, che si tiene dal 16 al 27 ottobre.