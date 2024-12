Amazon, questo è il computer da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Di tanto in tanto su Amazon si trovano delle offerta talmente straordinarie che bisogna solamente essere veloci nell’approfittarne. Una di queste promo è disponibile oggi e non la si vedeva da tantissimo tempo. Parliamo dell’offerta disponibile per il PC portatile bvate B5, modello con delle buone componenti che trovi a un prezzo veramente stracciato. Infatti, grazie allo sconto dell’80% disponibile su Amazon risparmi ben 800 euro sul prezzo consigliato. Non si tratta di un errore: lo sconto è veramente dell’80%.

Il nome di questo PC portatile molto probabilmente vi dirà poco, ma dovete sapere che si tratta di un buon dispositivo, come dimostrano le recensioni positive presenti nella pagina prodotto. Un notebook perfetto per un utilizzo casalingo o da ufficio. Processore che assicura buone prestazioni, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Lo schermo, invece, è da 14 pollici che lo rende anche molto compatto. Insomma, un laptop che puoi portare con te senza troppi problemi e che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima

Computer portatile bvate B5 14 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Computer portatile: sconto, prezzo e offerta Amazon

L’offerta è veramente straordinaria e lo si capisce da pochi e semplici numeri. Da oggi trovi questo PC portatile con schermo da 14 pollici in promo a un prezzo di 199,89 euro con uno sconto dell’80% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 800 euro rispetto al prezzo consigliato e approfitti anche del minimo storico. Come detto il PC portatile è il più venduto della sua categoria in questo momento e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Il notebook è già disponibile e la consegna avviene in tempi record. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. In questo modo hai praticamente un mese per testarlo, oppure lo puoi acquistare oggi e regalarlo a Natale.

Computer portatile bvate B5 14 pollici

Computer portatile bvate B5: le caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche del PC portatile bvate. Si parte dal processore Celeron N4020, con una frequenza di aggiornamento capace di toccare picchi fino a 2,8 GHz. Non manca l’ultima versione del sistema operativo di casa Microsoft, Windows 11. Tante alternative di connessione: Wi-Fi, connessione 5G, Bluetooth, schede TF, 2 porte USB 3.0, una porta Mini HDMI, una porta DC, ingresso per le cuffie.

Utilizzabile anche per lo streaming e per il gaming, grazie allo schermo da 14 pollici con risoluzione FHD, cornici ridotte e quasi impercettibili spesse solo 3 mm, colori vividi e naturali, con vasta possibilità di modificare la visuale tramite le impostazioni. Utile anche per le videochiamate, grazie alla webcam integrata da 2MP. Buona fluidità, grazie a una RAM DDR4 da 6 GB e una SSD da 256 GB espandibile tramite scheda TF.

Un PC davvero comodo da portare ovunque, grazie al fatto che sia piuttosto sottile e pesi poco più di un chilogrammo. Mentre l’arco di apertura e di chiusura consentito arriva fino a 180°. Consente fino a 6 ore di utilizzo continuo grazie alla batteria integrata da 5000 mAh.

Computer portatile bvate B5 14 pollici