C'è una nuova serie di Guy Ritchie: ecco MobLand

Fonte foto: Paramount+/X

Dopo The Gentlemen, del 2024, è in arrivo una nuova serie tv firmata (anche) da Guy Ritchie. Il regista, produttore e sceneggiatore inglese, celebre tra le altre cose anche per i film di Sherlock Holmes, ha infatti messo la firma su MobLand, crime drama in uscita prossimamente in streaming. Creata da Ronan Bennet, la serie tv è stata in parte diretta da Ritchie, che è inoltre tra i produttori esecutivi.

Di cosa parla MobLand: la trama e il trailer

MobLand racconta un’accesa lotta di potere tra due famiglie criminali di Londra. Da una parte ci sono gli Harrigan, dall’altra gli Stevenson: due potenti imperi famigliari impegnati a farsi guerra reciprocamente per garantire la propria sopravvivenza – o meglio, la propria supremazia.

Nel mezzo del campo di battaglia c’è Harry Da Souza, un fixer pericoloso e affascinante che sa bene che i confini della lealtà diventano molto sottili quando due forze criminali di questo calibro si fanno la guerra.

MobLand, c’è un legame con Ray Donovan?

Se vi state chiedendo se questa storia abbia qualche legame con Ray Donovan, la memoria non vi inganna. Annunciata per la prima volta nel 2024, questa serie tv era stata in effetti originariamente concepita come uno spin-off di Ray Donovan (per questo doveva chiamarsi The Donovans).

La serie tv Ray Donovan è stata creata da Ann Biderman per Showtime: il protagonista che dà il titolo al crime drama è un fixer professionista che svolge varie attività illegali al servizio dei suoi ricchi clienti. La serie ha fatto il suo debutto nel 2013 ed è stata cancellata dopo sette stagioni. Nel 2022 è uscito il film Ray Donovan, che ha concluso la storia iniziata dalla serie tv.

La nuova serie tv The Donovans doveva inizialmente raccontare le origini della famiglia Donovan. I piani sono però cambiati in corso d’opera: il crime drama ha così cambiato titolo (prima Associate, poi Fixer e infine MobLand) ed è diventato una serie autonoma.

Il cast della serie MobLand e le prime foto dal set

Prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, MobLand è prodotta da Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.

Notevole il cast, che vede protagonisti Tom Hardy (nei panni di Harry Da Souza), Helen Mirren e Pierce Brosnan.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ed Emily Barber.

Tom Hardy is crime boss Pierce Brosnan's fixer in the first trailer for #MobLand, Guy Ritchie's starry new Paramount+ bound gangster series. Watch it here: https://t.co/7oPd6ussNo pic.twitter.com/W1WcqIyCvW — Empire (@empiremagazine) March 5, 2025

Quando esce MobLand in streaming

MobLand esce negli Stati Uniti in streaming su Paramount+ il 30 marzo 2025. La data di uscita non è ancora stata confermata in Italia.