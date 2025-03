Il trailer di Your Friends & Neighbors: Jon Hamm diventa un ladro

Fonte foto: Apple TV+

Jon Hamm è un ladro di cui nessuno sospetterebbe mai nel trailer di Your Friends & Neighbors, la nuova serie drammatica in uscita su Apple Tv+ fra alcune settimane. Creata da Jonathan Tropper, già noto per il suo lavoro in This Is Where I Leave You e Banshee, questa novità è prodotta da Apple Studios e Tropper Ink. Tropper è anche showrunner, regista ed executive producer, mentre la star di Mad Men Hamm, oltre che attore protagonista, è anche produttore esecutivo con Connie Tavel e Craig Gillespie.

La trama di Your Friends & Neighbors

In Your Friends & Neighbors Hamm interpreta Andrew “Coop” Cooper, un gestore di fondi speculativi di New York che vede la sua vita agiata andare in frantumi: con un divorzio freschissimo alle spalle, viene anche licenziato senza preavviso.

Con i soldi che ha da parte, Coop non riuscirà a mantenere elevato a lungo il tenore di vita suo e della sua famiglia. Da qui l’idea: iniziare a derubare le case dei suoi facoltosi vicini e amici, che abitano nel lussuoso quartiere di Westmont Village.

Intrufolandosi nelle ville con piscina del quartiere per sottrarre orologi, gioielli e opere d’arte, Coop scoprirà che dietro le facciate opulente di queste case si celano segreti e relazioni pericolose che lo getteranno in situazioni inaspettate e rischiose.

Il trailer di Your Friends & Neighbors

Come si vede nel trailer, visibile qui sotto, Coop si introduce nelle ville dei suoi vicini sfruttando la sua posizione privilegiata: frequenta quelle case e conosce le abitudini di chi ci abita, ad esempio.

Inoltre, dal momento che tutti lo credono (ancora) ricco, sa di essere al di sopra di ogni sospetto. Una volta trovata una persona fidata a cui vendere la refurtiva, il gioco è fatto. O almeno così crede Coop…

Il cast di Your Friends & Neighbors

Your Friends & Neighbors è diretta da Craig Gillespie (che si è occupato della regia dei primi due episodi) insieme a Stephanie Laing e Greg Yaitanes.

Oltre al già citato Jon Hamm, nel cast ci sono Amanda Peet nel ruolo di Mel Cooper e Olivia Munn in quello di Samantha “Sam” Levitt.

Hoon Lee veste i panni di Barney Choi, Mark Tallman è Nick Brandes, Lena Hall interpreta Allison “Ali” Cooper, Aimee Carrero è Elena Benavides, ed Eunice Bae interpreta Grace Choi.

Isabel Marie Gravitt è Tori Cooper e Donovan Colan interpreta Hunter Cooper.

Quando esce in streaming Your Friends & Neighbors

La prima stagione di Your Friends & Neighbors sarà composta da nove episodi e debutterà globalmente su Apple TV+ l’11 aprile 2025

Saranno subito disponibili i primi due episodi. Successivamente, verrà rilasciato un nuovo episodio ogni venerdì fino al 30 maggio.

Quante stagioni avrà Your Friends & Neighbors?

Ancora prima del debutto in streaming, la serie tv Your Friends & Neighbors è stata rinnovata per una seconda stagione. Non è noto al momento se la seconda stagione sarà quella conclusiva, o se si vuole lasciare aperta la possibilità di portare avanti ulteriormente la storia.