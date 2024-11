Dope Thief, trama e cast del nuovo crime drama diretto da Ridley Scott

C’è un nuovo crime drama in arrivo su Apple TV+ e porta una firma d’eccezione, quella di Ridley Scott. Parliamo di Dope Thief, serie tv in otto episodi (prima nota come Sinking Spring) creata e prodotta esecutivamente da Peter Craig, già candidato all’Academy Award e noto soprattutto per The Batman e Top Gun: Maverick. Scott, celebre tra le altre cose per Il Gladiatore, The Martian e Blade Runner, è a sua volta produttore esecutivo, oltre che regista del primo episodio. Ecco cosa sappiamo di questa novità in arrivo in streaming fra pochi mesi.

I protagonisti della serie tv sono Ray e Manny, due delinquenti di Philadelphia, amici di lunga data, che si fingono agenti della DEA per derubare una casa in campagna.

La loro piccola frode diventa però una questione di vita o di morte quando i due, involontariamente, si rendono conto di aver svelato il corridoio nascosto per il commercio narcotici più grande della costa orientale.

La serie tv è basata sul libro omonimo di Dennis Tafoya, pubblicato nel 2009. Il romanzo è stato l’esordio letterario di questo autore originario di Philadelphia che, per scriverlo, ha preso spunto anche dagli anni di lavoro come paramedico. Il libro non è per ora disponibile in traduzione italiana.

Il cast di Dope Thief è guidato da Brian Tyree Henry, già noto per Atlanta, Causeway e Bullet Train, qui nei panni del protagonista Ray e anche nel ruolo di produttore esecutivo.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Wagner Moura (Narcos, Civil War), nel ruolo dell’altro protagonista Manny; e poi Marin Ireland (The Umbrella Academy, Sneaky Pete), Kate Mulgrew (Star Trek: Prodigy, The Magnificent Meyersons), Nesta Cooper (See), Amir Arison (The Blacklist) e Ving Rhames (noto per il franchise di Mission: Impossible).

Completano il cast Dustin Nguyen, Kaci Walfall, Idris Debrand, Bentley Cooper, Liz Caribel, Will Pullen, Kieu Chinh, Phong Le, Emma Lewis e Jaba Keh.

From Ridley Scott and Peter Craig, and starring Brian Tyree Henry and Wagner Moura, #DopeThief – an 8 part crime saga – explores the darkest corners of the Philadelphia drug trade.

A new original series coming to Apple TV+ on March 14. pic.twitter.com/S6QLZi7NYR

— Apple TV (@AppleTV) November 20, 2024