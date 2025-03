Tra le gang di NYC: annunciato il crime drama The Westies

Fonte foto: Shutterstock

Dopo il successo di Godfather of Harlem e Hotel Cocaine, c’è un nuovo progetto a unire Chris Brancato e MGM+, uno dei Prime Video Channel. Il frutto di questa terza collaborazione sarà la serie crime drama The Westies, ideata e prodotta da Brancato e annunciata ufficialmente da MGM+ in questi giorni. «The Westies è un progetto che mi sta molto a cuore e non vedo l’ora di portarlo alla luce. Questa è una storia di ambizione, lealtà e potere, ambientata nella New York degli anni ’80», ha detto Brancato in una nota stampa.

La trama di The Westies: di cosa parla

The Westies è un crime drama intenso e realistico che racconta la storia dell’omonima gang irlandese di New York, nota per la sua estrema violenza. Ambientata nei primi anni ’80, la serie esplora il periodo in cui la costruzione dello Jacob Javits Convention Center a Hell’s Kitchen offre nuove opportunità economiche per il gruppo criminale.

Nonostante siano numericamente inferiori rispetto alle Cinque Famiglie della mafia italiana, i Westies spiccano per ferocia e astuzia, due caratteristiche che permettono loro di ottenere una fetta dei profitti grazie a un fragile accordo stipulato con le famiglie mafiose.

Ma il fallimento è dietro l’angolo: mentre l’FBI intensifica le indagini sulla mafia italiana, i Westies rischiano di spaccarsi a causa delle tensioni interne tra la vecchia guardia e la nuova generazione.

Cosa sappiamo della nuova serie The Westies

Al momento, non ci sono molte altre informazioni confermate su questa nuova serie tv crime drima. Ad esempio, il cast ufficiale di The Westies non è stato ancora annunciato.

La serie è creata da Brancato insieme a Michael Panes, che è anche executive producer. «Sono grato di poter lavorare ancora una volta con i miei collaboratori Michael Panes e soprattutto con Michael Wright e l’intero team di MGM+», ha detto Brancato in una nota stampa.

Michael Wright, responsabile di MGM+, ha invece dichiarato: «Siamo entusiasti di offrire ai nostri spettatori un altro avvincente dramma crime nato dalla visione ineguagliabile di Chris Brancato. Chris è un talentuoso showrunner che costruisce storie attorno a personaggi affascinanti che operano in mondi pericolosi pronti a esplodere. The Westies è la sua opera migliore, e non vediamo l’ora di portarla al nostro pubblico».

Quando iniziano le riprese di The Westies

La prima stagione di The Westies è attualmente in fase di pre-produzione. Le riprese inizieranno a luglio 2025 a Toronto, Canada.

La serie sarà distribuita in esclusiva su MGM+ (uno dei Prime Video Channel) in diversi paesi, tra cui l’Italia. La data di uscita esatta non è ancora nota, ma potrebbe essere nel 2026.