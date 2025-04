L'eterna giovinezza, ecco il trailer del nuovo film di Guy Ritchie

Fonte foto: Apple Tv+

Si chiama Fountain of Youth – L’eterna giovinezza il nuovo film d’azione e avventura di Guy Ritchie, regista britannico noto tra le altre cose per titoli come Sherlock Holmes, Aladdin e The Gentlemen (sia il film del 2019, sia la serie spin-off del 2024). Presentato da Apple Original Films, che ha diffuso in questi giorni il trailer, il film arriva in streaming anche in Italia fra poche settimane e ha come protagonisti John Krasinski, Natalie Portman ed Eiza González.

Di cosa parla Fountain of Youth – L’eterna giovinezza

Fountain of Youth – L’eterna giovinezza ha come protagonisti un fratello e una sorella separati da tempo (interpretati da Krasinski e Portman) che si ritrovano a collaborare in una ambiziosa spedizione internazionale che ha l’obiettivo di ritrovare la mitica Fonte della Giovinezza.

Nel corso della trama i due dovranno sfruttare le loro conoscenze storiche per decifrare una serie di indizi che li condurranno in un’avventura epica destinata a cambiare per sempre le loro vite. E forse, chissà, anche a condurli verso l’immortalità.

Il trailer di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza

La Fontana della Giovinezza a cui si fa riferimento nel film è un luogo leggendario che ricorre in diverse culture e tradizioni: come suggerisce il nome, è una fonte mitica che ha il potere di donare la giovinezza eterna, guarire alle malattie o rallentare significativamente il processo di invecchiamento.

Secondo una nota versione di questa leggenda che viene dalla mitologia spagnola, la Fontana dell’eterna giovinezza sarebbe stata trovata dal conquistatore Juan Ponce de León nel XVI secolo nell’attuale Florida.

Dove la cercheranno invece i protagonisti di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza? Nel trailer un piccolo assaggio della storia:

Il cast di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza

Come detto, nel cast del film ci sono John Krasinski, noto soprattutto per il ruolo di Jim Halpert in The Office e per la saga cinematografica A Quiet Place, e l’attrice premio Oscar Natalie Portman.

Oltre alla già citata Eiza González, il cast di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza include Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci.

Diretto da Guy Ritchie, il film è scritto da James Vanderbilt (che ha messo al firma, tra le altre cose, sulla sceneggiatura di Zodiac) ed è nato in collaborazione con Skydance Media.

I produttori sono David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance, Tripp Vinson per Vinson Films, James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein per Project X Entertainment, e infine Guy Ritchie, Ivan Atkinson e Jake Myers.

I produttori esecutivi sono invece Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella e Tara Farney per Radio Silence.

Quando esce L’eterna giovinezza in streaming

Fountain of Youth debutterà a livello globale su Apple TV+ il 23 maggio 2025.