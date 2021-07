In vacanza con l'iPhone? Ecco i cavi che ti servono

Mai andare in vacanza senza il proprio fidato smartphone: è lo strumento ideale per scattare foto e video, nonché per rendere più social le nostre ferie. Insieme allo smartphone, però, dobbiamo portare anche caricabatteria e cavetto, altrimenti ben presto resteremo senza carica.

Ma alzi la mano chi non ha mai perso cavi e caricabatteria mentre era in vacanza, o chi non ne ha lasciato uno in un albergo o B&B senza accorgersene se non alla successiva ricarica. Un bel fastidio, anche perché il cavetto va ricomprato e non sempre nei luoghi turistici ci sono grandi catene di elettronica. Molto più facile trovare il negozietto di cellulari e accessori, oppure lo stand dei cavi e dei caricatori in autogrill, dove ci venderanno un cavo universale. In entrambi i casi, però, se lo smartphone è un iPhone sorgono due problemi: il cavetto potrebbe non funzionare, e ce lo fanno pagare molto più del dovuto. Ma la soluzione c’è, come anche il tempo per metterla in atto: basta comprare un cavetto con certificazione Apple MFi.

Che cos’è la certificazione MFi

L’Apple MFi Program è il programma di Apple tramite il quale i produttori di terze parti possono realizzare accessori per iPhone, iPad o qualunque altro prodotto Apple, e ricevere una certificazione ufficiale da Cupertino: quell’accessorio funzionerà senza problemi.

Praticamente tutto può essere certificato MFi: dai device per la smart home alle cuffiette, passando anche per cavetti e caricabatteria.

Cavo iPhone certificato MFi: quanto costa

Un cavo originale Apple con connettore USB-A e Lightning da 2 metri di lunghezza costa, sullo store di Apple, ben 35 euro. E’ quello che viene venduto insieme all’iPhone e, se andiamo in vacanza, è meglio lasciarlo a casa ed evitare di portarlo con sé. Al posto del cavetto in dotazione possiamo comprare un altro cavo originale iPhone, magari sfruttando l’offerta di Apple su Amazon e pagandolo circa la metà: 19 euro.

Cavo Lightning originale Apple per iPhone – 2 metri

Oppure possiamo fare una scelta ancor più smart: comprare un kit di 4 cavi certificati Apple MFi, da ben 3 metri, e pagarli quasi allo stesso prezzo: 20 euro.

Kit 4 cavi Lightning Certificati Apple MFI per iPhone – 3 metri

Questi cavi, quindi, non sono originali ma sono certificati. Ciò vuol dire che funzioneranno a dovere quasi nel 100% dei casi, al massimo potrebbero avere qualche incompatibilità con certi modelli di automobile se li usiamo per Apple CarPlay. Ma per ricaricare l’iPhone o per connetterlo al computer non ci sarà alcun malfunzionamento.