Che cos'è Vine, l'app anti TikTok che Musk vuole risuscitare

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Yeamake / Shutterstock.com

Il destino di TikTok negli USA è uno dei temi caldi delle cronache di questi giorni. L’atteso ban è arrivato ma Trump è già intervenuto, con un provvedimento temporaneo, per ripristinare l’accesso al social network negli Stati Uniti. La questione, però, non è ancora risolta e il tema tornerà d’attualità in futuro.

Nel frattempo, però, Elon Musk potrebbe tentare di sfruttare la situazione con il lancio di un’app anti TikTok che potrebbe essere anche un grande ritorno per i social. Su X, infatti, Musk ha aperto all’ipotesi di un ritorno di Vine, applicazione lanciata da Twitter nel 2013 e poi ritirata dal mercato alcuni anni dopo.

Cos’è Vine

Vine è stata un’applicazione gratuita per la creazione e la condivisione di video di breve durata (fino a un massimo di 6 secondi, limite poi esteso a 6,5 secondi). L’applicazione è stata sviluppata dall’azienda omonimo, fondata da Dom Hofmann, Rus Yusupov e Colin Kroll nel giugno del 2012 e acquistata da Twitter nel successivo mese di ottobre.

Il lancio dell’app avvenne nel gennaio del 2013, inizialmente solo per iOS e poi anche su Android e Windows Phone. Il servizio venne chiuso nell’ottobre del 2016, per via dei costi di gestione dell’app e del numero ridotto di utenti che la utilizzavano.

Contestualmente alla chiusura, Twitter annunciò un drastico taglio al suo staff, con il licenziamento del 9% dei suoi dipendenti, dando inizio alla sua crisi finanziaria che ha poi agevolato, alcuni anni dopo, l’acquisizione da parte di Musk.

Un rivale per TikTok

Elon Musk con la sua X (che continua a detenere il controllo del brand Vine) potrebbe tentare un rilancio dell’app con l’obiettivo di creare un rivale di TikTok, sfruttando l’attuale situazione dell’app cinese sul mercato americano.

Il concept iniziale di Vine andrebbe ripensato, estendendo la durata dei video e riprendendo le caratteristiche che hanno reso popolare TikTok. Si tratta di uno dei progetti su cui X potrebbe essere al lavoro in questo momento.

Negli USA, nel frattempo, l’app di X ha aggiunto una sezione dedicata ai video, accessibile direttamente dalla barra inferiore dell’applicazione. Questa sezione può rappresentare un primo tentativo del social di Musk di sfidare TikTok (oltre che Instagram con i suoi Reels e YouTube con gli Shorts).

La sezione dedicata ai video, appena lanciata da X, potrebbe arrivare molto presto anche in Europa, andando ad arricchire ulteriormente l’app del social (oltre che la versione web) che ora integra anche la possibilità di utilizzare l’AI di Grok, tramite la sezione presente nella barra inferiore dell’app.