Chi è Barbara Gallavotti, conduttrice di “Quinta dimensione, il futuro è già qui”

Barbara Gallavotti è una biologa, giornalista e divulgatrice scientifica torinese. Nota al grande pubblico grazie alla partecipazione fissa alla trasmissione “Dimartedì" di Giovanni Floris, su LA7, è oggi la conduttrice del nuovo programma di approfondimento scientifico di Rai3 “Quinta Dimensione, il futuro è già qui".

Chi è Barbara Gallavotti

Nata a Torino ma cresciuta a Roma, Barbara Gallavotti si laurea in biologia con specializzazione in genetica e biologia molecolare, e prende ben presto ad occuparsi di divulgazione scientifica. Dopo la collaborazione con Galileo, prima testata italiana online dedicata ai temi della scienza e della ricerca, pubblica diversi libri per bambini e ragazzi, e prende a collaborare con importanti testate giornalistiche.

Gallavotti è anche autrice, dal 2000, di programmi televisivi come “Ulisse – il piacere della scoperta" e “Superquark", presentati rispettivamente da Alberto e Piero Angela.

All’attività di scrittura divulgazione scientifica si aggiunge, a partire dal 2020, una presenza sempre più stabile in tv: Gallavotti è infatti ospite fissa di Giovanni Floris nella trasmissione di La7 “Dimartedì", dove si occupa di aggiornare ed informare il pubblico sulla pandemia di COVID-19.

Nel maggio del 2019, a pochi mesi dallo scoppio dell’epidemia, Gallavotti pubblica il libro “Le grandi epidemie: come difendersi", con prefazione di Piero Angela. Considerato da molti un testo profetico, il libro racconta la lunga storia della battaglia dell’umanità contro i microbi responsabili delle malattie infettive, spiegando anche come funzionano i vaccini e gli antibiotici che gli scienziati “inventano" per contrastare i sempre nuovi agenti infettivi che possono emergere dal “mondo invisibile".

Quinta dimensione, il futuro è già qui

Sulla scia di una popolarità in ascesa, Rai3 ha affidato a Barbara Gallavotti la conduzione del nuovo programma “Quinta dimensione, il futuro è già qui", di cui la biologa e giornalista è anche l’autrice.

Il programma, in onda il sabato in prima serata su Rai3, racconta in 4 puntate monotematiche quello che avviene alle frontiere della ricerca scientifica, trattando le singole tematiche a partire dalla loro storia e illustrandone i potenziali impatti futuri.

La prima puntata, andata in onda sabato 12 marzo, ha trattato il tema della pandemia: “Invisibili – Cosa ci ha svelato e insegnato il Covid" ha visto di ospiti illustri ed esperti che hanno ricostruito la diffusione del virus ed affrontato i grandi interrogativi rimasti in sospeso nella lunga battaglia degli uomini contro i microbi.

Alla guerra contro i nemici del “mondo invisibile" è dedicato anche il nuovo libro di Barbara Gallavotti, “Confini invisibili. Quello che abbiamo imparato sui microbi e le sfide che ci aspettano". Pubblicato all’inizio del 2022, il libro “nasce dalla consapevolezza che non siamo i padroni della Terra": i “confini invisibili" sono quelli che ci separano, e al tempo stesso ci legano, con gli altri esseri viventi – confini che non possono essere ignorati, perché la nostra salute dipende da quella della Terra e di tutti gli organismi che la popolano.

Intervistata da Sorrisi Magazine, Gallavotti spiega il titolo del programma: “Einstein ci ha insegnato che l’universo è composto da quattro dimensioni, tre dello spazio, una del tempo" spiega la conduttrice “ma i fisici ritengono che possano essere di più e il titolo della trasmissione indica ciò che avviene alle frontiere della ricerca: le ipotesi e i risultati più avanzati".

La Quinta Dimensione è quella della conoscenza, mai fondamentale come oggi: “quello che accadrà tra dieci o trent’anni dipende dalle scelte che facciamo oggi", sottolinea Gallavotti, annunciando una puntata interamente dedicata alla sostenibilità e alle energie rinnovabili.