Chi è e quanto guadagna Khaby Lame, il re italiano di TikTok

Khaby Lame è il nuovo re italiano di TikTok, con i suoi 34 milioni di follower e 498 milioni di Mi piace grazie ai quali straccia, letteralmente, Gianluca Vacchi che di follower ne ha “solo" 17,5 milioni e di Mi piace ne ha 177 milioni (qui la classifica degli influencer italiani su TikTok). Eppure, la storia di Khaby Lame su TikTok è molto recente: ha avuto inizio poco più di un anno fa, a marzo 2020.

Questo ragazzo, d’altronde, è giovanissimo: ha solo 21 anni. La giovane età, però, non gli ha impedito di fare successo con una velocità mai vista prima su TikTok Italia. Ad aiutarlo sono stati alcuni fattori tecnici, una faccia indiscutibilmente simpatica e, da un certo punto in poi, una agenzia che lo ha preso sotto la sua ala. Gli ingredienti del successo di Khaby Lame, quindi, sono pochi come sempre quando si parla di influencer nati su TikTok. Il social cinese, infatti, premia sempre la freschezza e la semplicità rendendo possibile anche ad un giovanissimo ragazzo, figlio di immigrati e residente in un quartiere popolare, di diventare famoso sbucciando banane nella sua stanzetta.

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame è un ragazzo senegalese di 21 anni, che vive in Italia da quando ne ha appena uno. Come molti ragazzi italiani della sua età ha a che fare con i social e il digitale praticamente dalla nascita, e la naturalezza con la quale fa i suoi video brevi su TikTok lo dimostra.

Abita a Chivasso, in provincia di Torino, in un quartiere di palazzine popolari. A marzo 2020 ha iniziato a fare i primi video su TikTok, facendo una scelta ben precisa sin dall’inizio che ha premiato molto e presto. Khaby Lame fa quasi esclusivamente video reaction, cioè risponde con un video ad un video di qualcun altro, e li fa “muti“.

Cioè non parla mai, anche perché è talmente espressivo che non ne ha poi molto bisogno, e questo potrebbe essere un enorme vantaggio per lui in futuro. Quello che fa Khaby Lame, in pratica, non è altro che trovare video “assurdi" (o assurdamente stupidi) su TikTok e rifarli mostrando quanto sono stupidi.

Il suo video più visto, infatti, ripropone il video di un influencer che sbuccia una banana con una mannaia. Khaby Lame, seplicemente, prende una banana e la sbuccia con le mani come farebbe ogni persona normale. Questo video ha già fatto 199 milioni di visualizzazioni.

Quanto guadagna Khaby Lame

Oggi Khaby Lame ha il miglior profilo TikTok in Italia, ma anche un profilo Instagram (dove ripubblica gli stessi video) con 6,6 milioni di follower e un canale YouTube già pronto ma ancora vuoto. Si tratta di un canale aperto ad aprile 2016, quindi è molto probabile che si tratti in realtà di un canale dell’agenzia che lo segue.

Dire con certezza quanto possa guadagnare oggi Khaby Lame non è facile, perché i fattori che influiscono sulla monetizzazione dei video sulle piattaforme social sono molti.

Il grosso dei guadagni sui social, d’altronde, non si fa dalle views ma dalle sponsorizzazioni di prodotti inseriti nei video. Cosa che, almeno al momento, Khaby Lame non fa.

Il fatto che i video di Khaby Lame siano muti è un enorme vantaggio per il ragazzo, perché non sono legati ad una specifica area geografica: possono essere visti, compresi e graditi dagli utenti di TikTok in tutto il mondo, dalla Cina all’Europa, dagli Stati Uniti al Brasile.

Questo lascia pensare che Khaby Lame, a breve, possa aumentare di parecchio il numero dei suoi follower attraendone di nuovi da tutto il mondo. Dal punto di vista pubblicitario tutto ciò potrebbe trasformarsi in una enorme gallina dalle uova d’oro.