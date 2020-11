La classifica dei top creator su TikTok: Gianluca Vacchi è solo al comando

Sebbene Instagram sia ancora ben saldo al comando della lista dei social dove bisogna essere presenti se si vuole avere una influenza online, TikTok è in fortissima ascesa e va ormai monitorato per capire dove sta andando il mercato dell’influencer marketing anche in Italia. Lo ha fatto l’ONIM, cioè l’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, con una apposita classifica dei creator più influenti su TikTok.

Una classifica che, come quella dei maggiori influencer di Instagram, non si basa sul semplice numero di follower ma anche sulle interazioni medie mensili degli utenti con quanto viene postato dall’influencer. Per entrare in classifica, poi, è necessario avere almeno il 30% dei fan italiani e di lingua italiana, proprio per monitorare solo i creator che hanno una reale influenza sul mercato italiano ed escludere personaggi che hanno avuto un ruolo in Italia, ma non ce l’hanno più. Ad esempio calciatori stranieri che hanno militato in formazioni di Serie A negli anni scorsi. Secondo la classifica di ONIM, quindi, il personaggio più influente su TikTok Italia è senza dubbio Gianluca Vacchi, ecco invece chi sono gli altri.

1) Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Gianluca Vacchi su TikTok ha ben 13,2 milioni di follower e pubblica decine di video in cui balla con la compagna Sharon Fonseca (che di follower ne ha 3 milioni), i suoi tre labrador e ultimamente anche la figlia Blu Jerusalema, di appena un mese e ancora in carrozzina. Tanto gli basta per avere una media di 12 milioni di visualizzazioni al mese e 109 milioni di mi piace in totale, il tutto all’età di 53 anni. Un dettaglio che dovrebbe ricordare sempre chi pensa che TikTok sia una piattaforma per preadolescenti.

2) Madtrinity (@Madtrinity)

Con 6,2 milioni di follower e 4,7 milioni di visualizzazioni medie al mese al secondo posto della classifica dei tiktoker italiani ci sono i gemelli Madtrinity, Anthony e Michael, classe 1993. Una volta erano una trinità, perché ai video brevi partecipava anche il cugino. A decretare il loro successo è stato l’incredibile talento, unito ad una certa somiglianza fisica, nel fare la smorfia del Joker.

3) Urban Theory (@urbantheory_)

Gli Urban Theory sono un colletivo di ballo hip hop (ma non solo), formato da Jessica Demaria, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano, Davide Sala, Fabiano Paglieri e Leonardo Sigona. Il loro successo su TikTok, con 5,1 milioni di follower e 4,5 milioni di visualizzazioni al mese, si deve anche alla partecipazione ai programmi televisivi Italia’s Got Talent 2019 e Viva Raiplay! di Fiorello. La bravura di questi ragazzi, che in teoria dovrebbero aver successo ovunque e non solo su TikTok, si scontra con una performance su Instagram nettamente inferiore: appena 197 mila follover. Anche questa è una conferma che TikTok ha dinamiche completamente diverse, che vanno affrontate in maniera completamente diversa.

4) AkanRus99 (@akan_elvira)

Con il nik di AkanRus99 al quarto posto degli influencer di TikTok c’è un lavavetri: AkanRuss99 è infatti un giovane ragazzo, di cui si sa ancora pochissimo, che afferma di postare dalla Germania ma per il pubblico italiano. I suoi video sono un esperimento stranissimo: AkanRuss99, infatti, prima insapona un vetro e poi ci disegna sopra loghi. Soprattutto quello di TikTok, ma anche quelli di YouTube, Twitter, Netflix, OPPO, SnapChat e persino qualche nome richiesto dai follower nei commenti. AkanRus99 con questa strategia ottiene 4,4 milioni di visualizzazioni al mese, pur avendo ha solo 867 mila follower.

5) Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

A presidiare la quinta posizione dei creator più influenti di TikTok c’è l’immancabile Chiara Ferragni, con 3,7 milioni di follower e 3,8 milioni di visualizzazioni. Su TikTok la Ferragni non manca di pubblicare molti post sponsorizzati: uno ogni tre o quattro post “spontanei” in cui è spesso presente il figlio Leone e, ultimamente, il pancione.

La classifica degli influencer italiani di TikTok

Ecco la classifica completa stilata da ONIM dei principali influencer di TikTok, con il numero di follower e di visualizzazioni medie mensili.