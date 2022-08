Chi è la voce narrante di Bridgerton?

Come si è scoperto alla fine della prima stagione, la misteriosa Lady Whistledown che svela trame e pettegolezzi della nobiltà londinese nella serie Bridgerton è Penelope Featherington (Nicola Coughlan). La sua identità è rimasta segreta anche nella seconda stagione, sebbene con qualche difficoltà.

Vedremo cosa accadrà nella terza stagione, che avrà per protagonista proprio Penelope e le cui riprese sono iniziate circa un mese fa. Eppure, gli spettatori che hanno visto le prime due stagioni di Bridgerton in lingua originale sanno che la voce narrante nella finzione è sì quella di Lady Whistledown, ma che il timbro vocale non è affatto quello di Nicola Coughlan/Penelope: una scelta, questa, motivata dal fatto che l’identità della narratrice nei primi episodi doveva restare un segreto anche per il pubblico. L’attrice che presta la voce alla narratrice è in realtà la celebre Julie Andrews.

Chi è Julie Andrews

Julie Andrews è una famosissima attrice e cantante, oltre che scrittrice, premiata nel corso della sua carriera con numerosi premi, tra cui Oscar, Golden Globe, Emmy e Grammy. Il pubblico probabilmente la conosce soprattutto per il suo esordio cinematografico, il film Mary Poppins, ma l’attrice ha poi recitato (e cantato) anche in Tutti insieme appassionatamente, Hawaii, Il sipario strappato e Millie.

Julie Andrews in Bridgerton

Alla serie Bridgerton Andrews presta soltanto la voce: non è mai apparsa in scena. Di più: non ha mai incontrato il cast dal vivo. Il curioso dettaglio è stato raccontato dalla stessa attrice in un’intervista: «Shonda Rhimes e il cast sono fantastici. È una gioia per me essere nello show e sono entusiasta che me lo abbiano chiesto. Ma non ho mai incontrato nessuno di loro di persona. Faccio tutte le registrazioni trovandomi molto, molto lontano da loro».

È comprensibile, in realtà: trattandosi di una voce fuori campo, appunto, non c’è una ragione per cui Andrews dovrebbe essere presente sul set e probabilmente è molto più comodo e rapido per tutti che lei registri da altrove.

La sua presenza nel voice cast, comunque, è già stata confermata anche per la terza stagione, che come accennato avrà per protagonisti Penelope e Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton).

Penelope è da tempo segretamente invaghita di Colin, che però dà segnali contrastanti: nella seconda stagione lo abbiamo visto prima trattarla da amica, poi manifestare un’insolita tenerezza nei suoi confronti e infine fare dei commenti denigratori su di lei ad alcuni amici.

Nella terza stagione Penelope, delusa e ferita, decide di trovare un marito. Non è facile: prima di tutto perché non ha fiducia in sé stessa e in secondo luogo perché deve trovare qualcuno che le dia abbastanza indipendenza da poter continuare a essere Lady Whistledown. Colin si offre di aiutarla facendole da mentore, ma quando i suoi consigli iniziano a funzionare troppo bene deve interrogarsi sulla vera natura dei suoi sentimenti nei confronti dell’amica.