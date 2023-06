Addio ad un altro prodotto Google

Fine del supporto e degli aggiornamenti di sicurezza per la Google Chromecast, nata nel 2013 per rendere smart le TV tradizionali

Dopo 10 anni di onorato servizio, durante i quali ha contribuito a cambiare completamente il mondo dell’intrattenimento, un altro dispositivo Google sta per diventare “vintage“: stiamo parlando della prima generazione di Chromecast, il dongle HDMI lanciato da Google nel 2013 e poi più volte aggiornato negli anni con nuove generazioni.

La versione 1.36.159268 del software della Google Chromecast è definitivamente l’ultima: nella pagina del supporto ufficiale per questo specifico modello, infatti, si legge che “il supporto per Chromecast (1ª generazione) è terminato, il che significa che non riceverà più aggiornamenti software o di sicurezza e Google non fornisce più assistenza tecnica. Gli utenti potrebbero notare un peggioramento delle prestazioni“.

Chromecast: fine del supporto

Con “il supporto è terminato” Google intende che l’attuale versione del software di Chromecast di prima generazione è l’ultima e che non ne arriveranno di nuove, nemmeno se verranno scoperti dei gravi bug di sicurezza.

Ciò vuol dire, quindi, che a breve Chromecast non sarà più un dispositivo sicuro e che potrà essere attaccato, anche da remoto, se qualche hacker riuscirà a scoprire qualche falla di sicurezza. Ma cosa si rischia se un dongle HDMI viene hackerato?

Si rischia molto più di quanto si possa pensare, perché per far funzionare Chromecast serve un account Google, quindi se un hacker entra in un Chromecast può in teoria arrivare a rubare le credenziali dell’account dell’utente. Credenziali che, poi, userà altrove e non dentro la Chromecast.

Chromecast: un pezzo di storia

Purtroppo, quindi, chi ha ancora in uso un Chromecast di prima generazione farebbe meglio a sostituirlo con un modello più recente. Ma non è il caso di buttarlo via (a proposito: è un RAEE e va smaltito nei centri di raccolta o tramite un negozio di elettronica).

Chromecast, insieme alla prima Amazon Fire TV Stick arrivata qualche anno dopo, ha reso possibile a milioni di utenti nel mondo l’impresa di trasformare una vecchia TV tradizionale in una Smart TV: bstava una porta HDMI nella TV e una connessione a Internet WiFi.

Se servizi di streaming come Netflix oggi hanno 230 milioni di utenti abbonati, quindi, è anche grazie al fatto che era possibile guardare film in streaming su una vecchia TV spendendo appena 35 dollari. Tanto costava, infatti, la prima Chromecast quando arrivò sul mercato americano mentre in Italia inizialmente fu venduta al prezzo di 62 euro (poi portati a 42).

Poi ne arrivarono altre, sempre più potenti e in grado di far girare interfacce utente sempre più complesse. Nel 2015 è arrivata la seconda generazione di Chromecast, la prima con la forma tonda a disco volante, nel 2016 la Chromecast Ultra (la prima in 4K), nel 2018 la Chromecast 3 (HD), nel 2020 la prima Chromecast con Google TV (4K) e, infine, a settembre 2022 è arrivata la Chromecast con Google TV (HD).