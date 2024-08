Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha presentato il nuovo Google TV Streamer, un device per lo streaming e la gestione della smart home in arrivo a settembre, anche in Italia

Google ha presentato il suo nuovo device per lo streaming, il Google TV Streamer 4K. Questo prodotto rappresenta la naturale evoluzione della Chromecast, offrendo agli utenti prestazioni superiori rispetto ai vecchi modelli e integrando al suo interno anche diverse tecnologie per la gestione della smart home.

Un bel passo avanti rispetto al passato, con l’azienda di Mountain View che punta a conquistare il segmento dei TV Box, sfidando apertamente Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K Max e altri prodotti simili.

Google TV Streamer: caratteristiche tecniche

Google TV Streamer permette agli utenti di accedere alle principali applicazioni per lo streaming, come YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, DAZN, Paramount+ e molto altro ancora.

Per semplificare il funzionamento del device, si affida a Google Gemini, che aiuta nella personalizzazione delle preferenze di visione e nella gestione delle piattaforme.

Sempre grazie all’AI è possibile accedere ai riepiloghi, alle recensioni, ai commenti degli utenti e a qualsiasi tipo di informazione riguardo film e serie TV, così da riuscire sempre a trovare il contenuto perfetto in base al proprio gusto personale.

Quando non è in uso, Google TV Streamer può utilizzare la modalità ambiente, che trasforma la propria TV in una specie di cornice digitale, dove far scorrere le foto e i ricordi contenuti in Google Photos oppure, utilizzando l’intelligenza artificiale generativa è possibile utilizzare la propria voce per descrivere ciò che si vuole visualizzare e lasciare che il device faccia il resto.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, Google non specifica il processore in dotazione ma sappiamo che sarà affiancato da 32 GB di spazio di archiviazione garantendo tempi di caricamento delle app più rapidi e una navigazione notevolmente più fluida rispetto alla Chromecast di generazione precedente. Il device è anche compatibile con il 4K HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Per quanto riguarda le connessioni è possibile utilizzare la propria rete WiFi domestica oppure utilizzare la porta Ethernet in dotazione. Inoltre Google TV Streamer consente anche di trasmettere i contenuti multimediali direttamente dallo smartphone.

Come già anticipato, il device può essere utilizzato anche coi vari prodotti per la smart home, è pienamente compatibile Matter e Thread, così da poter essere sincronizzato con un gran numero di dispositivi dai citofoni smart, fino ad arrivare ai vari elettrodomestici e alle serrature intelligenti.

Anche l’utilizzo è stato totalmente riprogettato da Google con l’utente che può utilizzare il telecomando con i controlli vocali, così da chiedere direttamente al TV Streamer qualsiasi cosa di cui si ha bisogno, incluso di trovare il telecomando stesso in caso di smarrimento, facendogli emettere un segnale acustico.

Sempre sul telecomando trova posto anche un pulsante personalizzabile che può essere configurato dall’utente per accedere immediatamente alle proprie funzionalità preferite con un solo clic.

Google TV Streamer: prezzo e disponibilità

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Big G il nuovo Google TV Streamer sarà disponibile anche in Italia ma sarà acquistabile unicamente sul Google Store e su Amazon a partire dal prossimo 24 settembre.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni: Bianco porcellana e Grigio scuro ma quest’ultimo modello resterà un’esclusiva del negozio virtuale di Google. Il prezzo del device parte da 119 euro.