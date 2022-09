Chromecast con Google TV economico è arrivato, anche in Italia

Google ha annunciato ufficialmente il nuovo Chromecast con Google TV in HD. Oggetto di numerose indiscrezioni da settimane, il nuovo dispositivo è compatibile con i servizi di streaming più diffusi e offrirà agli utenti l’accesso a migliaia di app, oltre alla possibilità di trasmettere contenuti multimediali da smartphone (supportati). Per quanto riguarda il prezzo, come ci aspettavamo, è più conveniente rispetto al modello 4K già disponibile.

Chromecast con Google TV: com’è

Caratterizzato da un design elegante e compatto, Chromecast con Google TV in HD (1080p, 1.920×1.080 pixel), arriva nell’unica colorazione bianca e può essere facilmente configurato e collegato alla TV o a un monitor tramite una normale porta HDMI a 60 Hz. La connessione a Internet per lo streaming è solo wireless, in WiFi 5.

Fornito di un telecomando che offre tutto l’essenziale per l’esperienza di streaming e dispone di un pulsante per Google Assistant dedicato, la nuova Chromecast con Google TV è pensato per chi si accontenta della risoluzione Full HD e non ha bisogno del 4K del primo dongle con Google TV.

Differentemente dalla versione più costosa, il Chromecast con Google TV in HD ha un processore meno potente, memo RAM ed è privo del Dolby Vision. Di contro, il nuovo device supporta il codec AV1 (non presente sul dongle in 4K); inoltre ha a bordo Android 12: ulteriore passo avanti dato che il modello più costoso si deve accontentare ancora di Android 10.

Tuttavia, anche se la società non ha diramato un annuncio ufficiale, è quasi certo che aggiornerà il vecchio modello di Chromecast (di due anni fa) ad Android 12. L’update, purtroppo, non dovrebbe portare sul dispositivo delle novità chissà quanto importanti: oltre ad un’interfaccia migliore e a nuove funzionalità per la privacy, certamente il resto riguarderà solo piccole modifiche.

Chromecast con Google TV: prezzo e disponibilità

La nuova Chromecast con Google TV in versione HD arriva negli Stati Uniti al prezzo di 29,99 dollari, mentre in Italia costa 39,99 euro. Per quanto riguarda la disponibilità, sebbene il device sia già sulle pagine di Google Store in ITalia, non è ancora possibile acquistarlo. Con molta probabilità, il colosso di Mountain View darà il via alle vendite tra qualche giorno o, al massimo, entro il mese di ottobre.