Come cancellare la cronologia da Android e mettere al sicuro i dati

Fonte foto: Lukmanazis / Shutterstock.com

Per cancellare la cronologia dallo smartphone Android è necessario effettuare una serie di operazioni. Lo smartphone, infatti, raccoglie diversi dati legati all’utilizzo ed è necessario scegliere cosa cancellare e poi avviare la procedura corretta. È possibile cancellare i dati del browser web oppure cancellare tutta la cronologia dell’account Google. Da notare, inoltre, che ogni app può avere la sua cronologia da cancellare. C’è anche la possibilità di cancellare la cronologia delle chiamate e degli SMS ricevuti su Android. Vediamo come fare.

Cronologia del browser

La prima cosa da fare per cancellare la cronologia di Android è cancellare la cronologia del proprio browser web. Per farlo, è sufficiente aprire il browser e accedere al menu Impostazioni. Con Google Chrome, ad esempio, basta premere i tre puntini in alto e poi scegliere Impostazioni > Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione. È anche possibile interrompere la sincronizzazione del dispositivo con i dati del proprio account Google. In questo caso, è sufficiente andare in Impostazioni > Sincronizzazione > Off.

Cronologia dell’account Google

La maggior parte della cronologia del proprio smartphone Android è legata all’account Google. Il sistema operativo consente di gestire quest’aspetto in modo molto semplice. Basta andare in Impostazioni > Google > Gestisci il tuo account Google > Dati e privacy. A questo punto, nella sezione Impostazioni cronologia è possibile disattivare la cronologia per Attività web e app, Cronologia delle posizioni, Cronologia di YouTube.

Cronologia delle app

Ogni app installata sullo smartphone Android può avere una sua cronologia. Per cancellare i dati salvati ci sono diversi modi. In base alla situazione e alle proprie necessità bisognerà individuare l’opzione giusta. Alcune app potrebbero avere un tool interno per la cancellazione della cronologia. Il modo più semplice per eliminare la cronologia di un’app è disinstallarla.

In alternativa, per le app che includono dati legati a un account, è possibile effettuare il logout con il proprio account, in modo da rendere inaccessibili i dati. C’è un’altra opzione: per cancellare i dati di un’app (compresa la cronologia) è possibile andare nelle Impostazioni e poi accedere alla scheda dell’app desiderata (in genere, è presente una sezione App tra le Impostazioni). Qui sarà possibile sia cancellare la cache che cancellare i dati dell’app.

Chiamate e SMS

Per cancellare gli SMS è sufficiente aprire l’app Messaggi e selezionare il messaggio da cancellare per poi premere sull’icona del cestino. Per quanto riguarda le chiamate, invece, utilizzando l’app Telefono di Google è sufficiente premere sui tre puntini in alto e poi su Cronologia chiamate e poi ancora sui tre punti e, quindi, su Cancella cronologia chiamate.

Cancellare tutti i dati

Per cancellare tutti i dati dal proprio smartphone Android, eliminando tutta la cronologia salvata in locale, è sufficiente effettuare una formattazione dello smartphone, con un ripristino alle condizioni di fabbrica. L’operatore può essere effettuata dalle Impostazioni, individuando la voce relativa a questa funzione (è possibile utilizzare il motore di ricerca integrato nelle Impostazioni per individuare l’opzione giusta). In pochi minuti, lo smartphone sarà “nuovo di zecca” e privo di tutti i dati precedenti che, senza un backup, andranno persi.