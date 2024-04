Come configurare modem Vodafone

Fonte foto: Shutterstock

Vodafone, come tutti gli altri operatori di rete fissa, rispetta la normativa sul “modem libero“. Di conseguenza, chi sceglie Vodafone come operatore di rete fissa ha la possibilità di acquistare un modem di terze parti, configurarlo e utilizzarlo per gestire la connessione Internet casa, in sostituzione del modem Vodafone Station fornito dall’operatore.

Come previsto dalla normativa, però, l’installazione e la configurazione sono operazioni che l’utente deve effettuare in autonomia (o avvalendosi di un tecnico terzo). A differenza degli abbonamenti con modem incluso, in questo caso, Vodafone non si occupa della configurazione della rete e non fornisce assistenza tecnica.

L’operatore, però, è tenuto a fornire i parametri di configurazione del modem, da utilizzare per poter utilizzare correttamente il modem, evitando problemi di compatibilità con i sistemi dell’operatore. Gli utenti che scelgono di sfruttare il “modem libero” possono utilizzare tali parametri.

Se vuoi configurare un modem alternativo per utilizzare la rete Vodafone, quindi, potrai utilizzare i parametri riportati qui di sotto. In base al tipo di connessione (ADSL, FTTC oppure FTTH) sarà necessario utilizzare parametri specifici. Puoi fare riferimento al paragrafo dedicato alla tecnologia di connessione per trovare i parametri giusti.

Come entrare nel modem router

Prima di passare ai parametri da inserire nel router, però, è necessario capire come modificare le impostazioni dell’apparato. Per riuscirci, dovrete accedere al pannello di gestione del router e spulciare le varie voci del menu alla ricerca di quelle per la configurazione della connessione. Per farlo, collega il modem router alla presa della corrente e, successivamente, al computer con un cavo Ethernet o connessione Wi-Fi.

Tutto facile sinora, vero? Bene. Proseguiamo accendendo il PC, aprendo una scheda del browser e digitando all’interno la stringa 192.168.1.1.: si tratta dell’indirizzo IP del router, una sorta di indirizzo al quale troviamo la “porta d’ingresso” dell’apparato. Se l’indirizzo è esatto, vedrete caricarsi l’interfaccia utente del router; altrimenti la pagina non si caricherà e il browser mostrerà un messaggio d’errore.

Se così dovesse essere, dovrete trovare l’indirizzo IP del router: non preoccuparti, non è molto difficile. Dopo averlo trovato, entrate nel pannello di gestione del modem e siete pronti a configurare modem Vodafone. Per la configurazione corretta (oltre a utilizzare i parametri elencati di seguito) è sempre consigliabile fare riferimento al libretto di istruzioni fornito dal produttore del modem.

Configurare ADSL Vodafone

Un modem ADSL per funzionare con la rete Vodafone deve rispettare i seguenti requisiti tecnici minimi:

standard fisico : ADSL 2+

: ADSL 2+ riferimento : ITU G.992.1 e G.992.5 over POTS

: ITU G.992.1 e G.992.5 over POTS session protocol: PPPoE Routed (definito come RFC2516)

I parametri di configurazione dell’ADSL Vodafone sono:

Encapsulation . ATM LLC

. ATM LLC VPI/VCI . 10/36

. 10/36 Username . vodafoneadsl

. vodafoneadsl Password . vodafoneadsl

. vodafoneadsl NAT. Attivo

Configurare fibra mista FTTC Vodafone

Per configurare correttamente una connessione FTTC con Vodafone è necessario utilizzare un modem con i seguenti requisiti:

standard fisico : VDSL2

: VDSL2 riferimento : VDSL2 profili 8b, 12a, 17a, 35b. Consigliati: Retransmission (ITU-T G.998.4) Vectoring ( ITU-T G.993.5) SRA (ITU-T G.993.2)

: VDSL2 profili 8b, 12a, 17a, 35b. Consigliati: Retransmission (ITU-T G.998.4) Vectoring ( ITU-T G.993.5) SRA (ITU-T G.993.2) session protocol: PPPoE Routed (definito come RFC2516)

I parametri di configurazione della fibra FTTC Vodafone sono:

Encapsulation . PTM

. PTM VLAN . 1036

. 1036 Username . vodafoneadsl

. vodafoneadsl Password . vodafoneadsl

. vodafoneadsl NAT. Attivo

Configurare fibra FTTH Vodafone

Per la configurazione della fibra FTTH di Vodafone è necessario scegliere un modem che rispetti i seguenti requisiti tecnici:

standard fisico : FTTH

: FTTH riferimento: GE WAN Interface (IEEE 802.1q)

GE WAN Interface (IEEE 802.1q) session protocol: PPPoE Routed (definito come RFC2516)

I parametri di configurazione della fibra FTTC Vodafone sono:

Encapsulation . Ethernet 802.1q

. Ethernet 802.1q VLAN . 1036

. 1036 Username . vodafoneadsl

. vodafoneadsl Password . vodafoneadsl

. vodafoneadsl NAT. Attivo

Da notare che, per quanto riguarda la fibra ottica, è necessario che il modem router scelto dall’utente sia collegato a una terminazione ottica, detta ONT (Optical Network Termination). Tale componente viene fornito direttamente da Vodafone. Attenzione, però. Il router scelto deve avere:

un’interfaccia di rete WAN di tipo Gigabit Ethernet Full-Douplex Auto-Sensing

tale interfaccia deve supportare il protocollo Ethernet 802.1q.

Il collegamento tra interfaccia WAN e ONT deve avvenire con un cavo di rete Ethernet Categoria 5e o superiore.

Configurare servizio voce Vodafone

Anche chi utilizza un modem alternativo ha la possibilità di sfruttare il servizio voce e, quindi, di utilizzare la linea telefonica oltre alla linea Internet. Per completare correttamente la configurazione è necessario che il modem rispetti i seguenti requisiti tecnici minimi:

configurazione automatica degli IP di servizio tramite query DNS di tipo SRV (RFC 2782)

codec: G.729, G.711 A-law, T.38

Per la configurazione del servizio voce è necessario inserire i seguenti parametri: