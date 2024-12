Come creare un'email personalizzata per un event planner

L’email personalizzata è molto utile per un event planner, ecco come creare la mail per l’organizzatore di eventi e perché scegliere Libero Mail Personal

L’event planner, cioè l’organizzatore di eventi, è una figura professionale sempre più importante nel contesto attuale. I mezzi di comunicazione digitale, dai social alla posta elettronica, permettono oggi di radunare tante persone in modo molto semplice, con un minimo preavviso e soprattutto inviando messaggi virtuali a gruppi numerosi e in pochi istanti.

L’email è uno dei mezzi di comunicazione più efficaci, sia lato organizzazione sia lato branding. Infatti, può essere usata anche da un event planner per farsi riconoscere dal target e rimanere nella memoria, ma anche per gestire tutte le fasi organizzative e coordinare i collaboratori. Per costruire un’identità forte e autorevole nel settore è importante creare un indirizzo email personalizzato che permetta di promuovere la propria attività e relazionarsi con i clienti, gestendo da un unico contenitore tutto ciò che riguarda il proprio lavoro. Vediamo come scegliere l’email per un event planner e perché Libero Mail Personal è un ottimo servizio per chi si avvicina a questo tipo di attività, ma non è ancora un professionista vero e proprio.

Vantaggi di un indirizzo email personalizzato per un event planner

Un indirizzo email personalizzato può portare tanti vantaggi a chi lavora nel settore di organizzazione di eventi. Uno dei principali è sicuramente quello di fare branding e quindi rafforzare l’identità del professionista. Grazie a un indirizzo di questo tipo si viene percepiti in modo più credibile e professionale, mettendo così ottime basi per accrescere il proprio business.

Infatti, tra le doti più cercate in un event planner c’è la cura verso i dettagli, perciò la sola presenza di un’email personalizzata permette subito di trasmettere al destinatario la propria credibilità e soprattutto l’amore per i particolari che poi verrà applicato, presumibilmente, anche nella gestione dell’evento.

Un altro vantaggio della mail personalizzata è quello di avere un unico contenitore digitale per tutte le comunicazioni relative alla propria attività. In questo modo, le email dell’attività non si confondono con quelle personali che invece vengono gestite in un’altra casella di posta. Inoltre, molti servizi di email personalizzata permettono di aprire diverse caselle di posta, da destinare a diversi rami dell’attività: l’assistenza clienti, la richiesta informazioni, i preventivi, organizzazione e così via.

In questo modo, un professionista che è agli inizi non dovrà aprire un’email aziendale ma può gestire tutto con una mail personale. In seguito, quando il business si espande potrà passare senza problemi a un indirizzo professionale.

Creare un indirizzo email personalizzato per organizzatori di eventi

Creare un indirizzo email personalizzato è un momento delicato, che richiede lunghe riflessioni e valutazioni. D’altronde si tratta di un vero e proprio biglietto da visita e per questo motivo non bisogna sottovalutare il processo creativo.

Ma quali sono gli ingredienti per creare l’indirizzo email perfetto? Non c’è la ricetta segreta perché ogni indirizzo è unico, ma sicuramente ci sono degli elementi che non possono mancare.

Il primo passo da fare è la scelta del dominio personalizzato, che rappresenta l’identità del business. Il secondo invece è tutto ciò che si inserisce prima della chiocciolina (@). Per un event planner, potrebbe includere il nome dell’attività oppure il proprio nome e cognome nel caso si voglia fare personal branding. Ad esempio, un indirizzo come info@nomecognome.it o nome@nomeevento.it comunica subito al destinatario la professionalità e l’ambito del servizio.

È estremamente importante che l’indirizzo sia semplice da ricordare e leggibile. Infatti, è meglio preferire versioni che includano il nome proprio o il nome del brand completo piuttosto che sigle complesse o numeri casuali.

Se la gestione di un evento richiede la collaborazione di un team si possono creare diversi indirizzi con altrettante caselle email dedicate per diversi tipi di comunicazioni, come info@nomeeventplanner.it per le richieste generali, organizzazione@ nomeeventplanner.it per i dettagli logistici e clienti@nomeeventplanner.it per il rapporto diretto con il pubblico.

Questo aiuta a mantenere l’ordine e garantisce che i messaggi ricevano attenzione rapida e puntuale.

Libero Mail Personal: funzioni per event planner

Scegliere il provider email giusto è essenziale per garantire un’esperienza d’uso professionale e affidabile. Libero Mail Personal offre una serie di funzionalità utili per chi lavora come event planner, aiutando nella gestione della comunicazione con i clienti.

Aprire un’email personalizzata con Libero Mail Personal aiuta gli event planner a migliorare la propria immagine professionale, semplificare l’organizzazione delle comunicazioni e creare una connessione più solida e fidata con i clienti. Grazie alle funzionalità offerte da Libero Mail Personal, è possibile soddisfare ogni esigenza di comunicazione in modo semplice e pratico, mantenendo sempre alta l’efficacia e la professionalità.

Il servizio di posta permette di aprire un indirizzo email personalizzato ed è perfetto per chi sta iniziando questa attività ma ancora non ha un business strutturato.

Libero Mail Personal è molto semplice da usare, privo di pubblicità e banner, quindi perfetto per un’esperienza senza distrazioni e ostacoli.

Inoltre, include funzioni extra, come il Calendario per organizzare al meglio un evento, gli appuntamenti con i propri contatti e altri impegni, la Rubrica per i contatti e uno spazio di archiviazione per i documenti.

Per adattarsi alle varie esigenze, Libero Mail Personal prevede due piani. Il primo piano offre una casella email al costo di 2,99 euro al mese IVA inclusa, o un’opzione con cinque caselle a 6,99 euro al mese IVA inclusa. Questo pacchetto include 5 GB di spazio, assistenza prioritaria e strumenti come il Calendario, la Rubrica e la gestione delle Attività.

Il secondo piano fornisce 1 TB di spazio, con la possibilità di attivare una casella email a 5,99 euro al mese IVA inclusa, o cinque caselle a 19,99 euro al mese IVA inclusa. Oltre a Rubrica, Attività e Calendario, offre strumenti di produttività avanzati come un editor di testi, foglio di calcolo, presentazioni e un’area di archiviazione cloud da 1 TB, per rispondere alle necessità di chi desidera una soluzione di posta elettronica completa e versatile.

In collaborazione con Libero Mail Personal