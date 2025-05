Come scegliere l’indirizzo email giusto

Fonte foto: Fonte foto iStock

Non è sempre vero che un unico indirizzo di posta elettronica è più che sufficiente per qualunque scopo tu voglia utilizzarlo. Anzi: spesso e volentieri ci si può trovare in difficoltà (per non dire in imbarazzo) nell’inviare un messaggio di posta da un indirizzo poco professionale.

Scegliere il giusto nome quando si crea un indirizzo email è un passaggio molto spesso sottovalutato, ma di fondamentale importanza. La tua mail corrisponde alla tua identità digitale in molteplici contesti, sia personali sia professionali. Una scelta poco oculata potrebbe generare una prima impressione negativa, con tutto ciò che ne può conseguire.

Se il tuo obiettivo è utilizzare la posta elettronica per scambi formali, come candidature lavorative, comunicazioni con clienti o istituzioni, la scelta del nome utente assume un’importanza ancora maggiore. Un indirizzo email professionale è un biglietto da visita virtuale che contribuisce a costruire la tua credibilità.

Nei prossimi paragrafi ti daremo consigli, suggerimenti ed esempi su come creare un indirizzo email personalizzato, in modo che sia semplice da ricordare e che sappia riflettere la tua professionalità e la tua serialità. Insomma, ti aiuteremo a creare un’identità digitale che tu possa sfoggiare in ogni occasione senza alcun problema.

Perché personalizzare l’indirizzo di posta elettronica

Anche se molto rapidamente, abbiamo già visto alcuni dei motivi che potrebbero convincerti a creare un indirizzo email con dominio personalizzato. Magari hai intrapreso un’attività professionale e vuoi presentarti agli occhi di potenziali clienti in una veste completamente nuova; oppure vuoi candidarti a delle posizioni lavorative e vuoi fare un’ottima prima impressione alle aziende che stai contattando.

Ma non è tutto. Quella della mail personalizzata è una scelta capace di garantirti diversi vantaggi, specialmente in un contesto professionale e per costruirsi un’identità digitale solida e facilmente riconoscibile.

Professionalità e credibilità . Con un indirizzo di posta personalizzato – legato magari al tuo cognome o alla tua professione – trasmetti un’immagine più professionale rispetto a un indirizzo di posta gratuito, aumentando la fiducia delle persone o delle aziende che contatti.

. Con un indirizzo di posta personalizzato – legato magari al tuo cognome o alla tua professione – trasmetti un’immagine più professionale rispetto a un indirizzo di posta gratuito, aumentando la fiducia delle persone o delle aziende che contatti. Brand identity . Un indirizzo con dominio personalizzato permette di essere facilmente riconoscibile sia da clienti sia da aziende con le quali stai collaborando. È un investimento sul tuo brand e sulla tua professionalità, che potrai facilmente promuovere semplicemente inviando un messaggio di posta elettronica.

. Un indirizzo con dominio personalizzato permette di essere facilmente riconoscibile sia da clienti sia da aziende con le quali stai collaborando. È un investimento sul tuo brand e sulla tua professionalità, che potrai facilmente promuovere semplicemente inviando un messaggio di posta elettronica. Maggiore sicurezza e affidabilità. I servizi di posta elettronica personalizzata offrono solitamente funzioni di sicurezza avanzate, grazie alle quali potrai proteggere la tua casella di posta elettronica e tutti i servizi a essa associati.

Come scegliere l’indirizzo email

Come abbiamo detto inizialmente, la scelta di un indirizzo di posta elettronica dovrebbe essere quanto più ponderata possibile. A maggior ragione se stai per creare una email con dominio personalizzato.

Rifletti il tuo brand o la tua identità . Nella scelta del nome dominio personalizzato puoi seguire due strade principali: quella legata alla tua professione (o al nome della tua attività) o quella legata alla tua identità. Potresti, ad esempio, optare per @ingegneremilano o per @psicologoroma se vuoi utilizzare la casella di posta per motivi professionali. Se, invece, ne hai bisogno per motivi personali, puoi far ricadere la scelta su tuonome@tuocognome.it

. Nella scelta del nome dominio personalizzato puoi seguire due strade principali: quella legata alla tua professione (o al nome della tua attività) o quella legata alla tua identità. Potresti, ad esempio, optare per @ingegneremilano o per @psicologoroma se vuoi utilizzare la casella di posta per motivi professionali. Se, invece, ne hai bisogno per motivi personali, puoi far ricadere la scelta su tuonome@tuocognome.it Scegli un nome efficace e facile da ricordare . Anche se non hai particolari vincoli da rispettare, quando crei il tuo indirizzo email personalizzato cerca di essere più conciso ed efficace possibile. Deve essere facilmente memorizzabile e deve trasmettere un senso di professionalità e di affidabilità. Evita strani giochi di parole o lungaggini varie: vai subito al punto per essere vincente.

. Anche se non hai particolari vincoli da rispettare, quando crei il tuo indirizzo email personalizzato cerca di essere più conciso ed efficace possibile. Deve essere facilmente memorizzabile e deve trasmettere un senso di professionalità e di affidabilità. Evita strani giochi di parole o lungaggini varie: vai subito al punto per essere vincente. Considera le variabili. Quando stai per scegliere il nome da dare al tuo indirizzo di posta elettronica personalizzato, tieni conto di tutte le variabili. Se, ad esempio, stai optando per un dominio legato alla tua professione, valuta bene se optare per il maschile o femminile (@psicologo o @piscologa, @dottore o @dottoressa, tanto per fare due esempi semplicissimi) o per il singolare o plurale. Ragiona anche sulle estensioni di dominio, optando per quella che sembra avvicinarsi maggiormente alle tue necessità.

Come creare una mail personale con Libero Mail Personal

Nei paragrafi principali ti abbiamo convinto e adesso anche tu vuoi creare un indirizzo email personalizzato ma non sai da dove cominciare? Non preoccuparti: è più semplice di quanto tu possa immaginare.

Con Libero Mail Personal puoi creare un indirizzo email in pochissimi passaggi e in una manciata di secondi. Nessuna complessa procedura da seguire e nessuna configurazione richiesta: sarà come creare un indirizzo email Libero Mail, ma con dominio personalizzato.

Dalla pagina principale di Libero Mail Personal puoi controllare se il dominio che vorresti utilizzare è disponibile o meno: in caso affermativo, puoi proseguire con la registrazione; in caso negativo puoi provare a verificare se il dominio è disponibile con estensione di dominio differente (ne hai sei tra i quali scegliere: .it; .com; .info; .biz; .net e .org).

Trovato il dominio puoi proseguire nella procedura guidata scegliendo il numero di caselle che preferisci (1 o 5) e se optare per il taglio da 5 GB di spazio o per il taglio da 1 TB. A questo punto puoi completare la registrazione e accedere al pannello di gestione per scegliere il nome della tua email personalizzata.

Libero Mail Personal è molto più di un semplice indirizzo di posta elettronica personalizzato. Oltre a poter scegliere il dominio del tuo indirizzo email, infatti, avrai accesso a un mondo di servizi e funzioni che potranno tornarti utili sia sul lavoro, sia nella quotidianità.

Scegliendo Libero Mail Personal 1TB avrai un terabyte di spazio di archiviazione nel cloud, accesso alla suite di produttività online di Libero e casella di posta protetta da avanzati filtri anti-spam e antivirus.